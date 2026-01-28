Cambia la Ley de Sucesiones y a partir de ahora los viudos no cobrarán la herencia ni recibirán los bienes por esta norma

El testamento es un mecanismo legal, válido y común, mediante el cual una persona designa a quienes desea que sean los herederos y receptores de sus bienes tras su fallecimiento.

No obstante, la Ley de Sucesiones de Argentina establece que existe un grupo específico de personas que, aunque no estén mencionadas en el testamento, tendrán garantizado el acceso a una porción de la herencia. Este derecho es irrevocable y no puede ser eludido.

Herencias: quiénes serán los beneficiarios aunque no figuren en el testamento

La Ley de Sucesiones establece que los herederos legítimos comprenden a los descendientes, ascendientes y cónyuge, quienes tienen una porción de la herencia que es irrevocable. Esto implica que no se les puede privar de recibir los bienes.

A pesar de que en el testamento se designen a las personas que se quedarán con el patrimoniode una persona tras su fallecimiento, existe la figura de “herederos legítimos” que son aquellos que recibirán una parte de la herencia, sin excepción.

En cuanto a la partición de una herencia en una sucesión testamentaria que incluye a los herederos legítimos, se compone de la siguiente manera:

La porción legítima de los descendientes es de 2/3 de la herencia.

La de los ascendientes es 1/2.

La del cónyuge también es 1/2 de la herencia.

Razones por las que un testamento puede ser declarado nulo

Existen circunstancias en las cuales se puede decretar la nulidad de dicho documento. Aunque el testamento sea un certificado muy habitual para determinar a los receptores del patrimonio de una persona tras su fallecimiento, es importante considerar estas situaciones.

Para que un testamento sea inválido, se deben presentar alguna de las siguientes condiciones:

Por violar una prohibición legal

Por tener defectos de forma

Por haber sido otorgado por persona privada de la razón en el momento de testar. La falta de razón debe ser demostrada por quien impugna el acto

Por haber sido otorgado por persona judicialmente declarada incapaz.

Por ser el testador una persona que sufre limitaciones para comunicarse en forma oral y, además, no saber leer ni escribir, excepto que lo haga por escritura pública, con la participación de un intérprete en el acto

Por haber sido otorgado con error, dolo o violencia.

Herederos indignos: ¿quiénes quedan excluidos de la herencia y por qué?

En primer lugar, se encuentra la figura de “herederos indignos”, que se refiere a aquellas personas que quedan excluidas de recibir la herencia, a pesar de que figuren en el testamento o les corresponda una parte de los bienes.

Por otro lado, la indignidad para suceder se aplica a las personas que cometen las siguientes acciones en relación con el causante:

Los autores o cómplices de algún delito doloso cometido contra el causante, sus hijos, padres, cónyuge, conviviente o hermanos.

Los que maltrataron al causante u ofendieron su memoria.

Los que acusaron o denunciaron al causante por un delito, salvo que la víctima del delito sea el acusador o su familia.

Los que no hicieron la denuncia de la muerte del causante ocurrida por causa de un delito doloso dentro de un mes de sucedida.

Los parientes o el cónyuge que no le dieron al causante los alimentos debidos, o no lo llevaron a un establecimiento adecuado si no podía valerse por sí mismo.

El padre extramatrimonial que no reconoció en forma voluntaria al causante cuando fue menor de edad.

El padre o la madre del causante que fue privado de la responsabilidad parental.

Los que influyeron en la voluntad del causante para que otorgue testamento, deje de hacerlo, o lo modifique.

Los que falsificaron, alteraron, sustrajeron, ocultaron o sustituyeron el testamento.

Cambios en la Ley de Sucesiones: Herederos indignos y testamentos

La reciente modificación de la Ley de Sucesiones en Argentina también introduce cambios en la figura de los herederos indignos.

A partir de ahora, se amplía el listado de acciones que pueden llevar a una persona a ser considerada indigna de recibir herencia, lo que incluye no solo delitos contra el causante, sino también el incumplimiento de deberes alimentarios.

Esta medida busca proteger la memoria y los derechos de los causantes, asegurando que solo aquellos que actúan con integridad puedan beneficiarse de sus bienes.

Además, se establece un nuevo procedimiento para la impugnación de testamentos.

En caso de que se alegue la nulidad de un testamento, será un juez quien determine la validez del documento, lo que añade un nivel de supervisión judicial en el proceso sucesorio.

Esta reforma busca evitar abusos y garantizar que las decisiones sobre la herencia se tomen de manera justa y transparente.