Tras el fallecimiento de un familiar, la apertura de la sucesión es el paso legal obligatorio para que los herederos puedan tomar posesión formal de los bienes.

La sucesión es el proceso judicial necesario para que los bienes de una persona fallecida pasen a nombre de sus herederos. En Argentina, este trámite es obligatorio: sin una sentencia judicial, nadie puede vender o transferir legalmente una propiedad, un vehículo o fondos bancarios del causante.

Requisitos para iniciar la sucesión: ¿qué documentación se necesita?

El proceso comienza con la presentación de la demanda sucesoria. Para ello, debés entregarle a tu abogado los siguientes originales (que luego se devuelven):

Acreditación del fallecimiento: partida de defunción original (expedida por el Registro Civil ).

Acreditación del vínculo (parentesco): partidas de nacimiento de los hijos.

Partida de matrimonio (en caso de cónyuge supérstite).

Documentación de los bienes: escritura original de inmuebles.

Título y cédula verde de automotores .

Comprobantes de otros activos (cuentas bancarias, acciones).

Si el fallecido no tenía hijos ni padres, partidas que demuestren el vínculo de hermanos o sobrinos.

Testamento

Si existe, debe presentarse el original (ológrafo o por acto público).

Las partidas de estado civil deben estar actualizadas para asegurar que los vínculos no hayan sufrido modificaciones legales recientes.

¿Cuánto tiempo lleva el trámite de sucesión?

Es fundamental entender que los tiempos en una sucesión no son arbitrarios, sino que responden a pasos establecidos por los Códigos Procesales de cada jurisdicción (CABA, Provincia de Bs. As., etc.).

Los plazos legales obligatorios

Existen plazos que el juez no puede saltear. El más importante es la publicación de edictos (Art. 2340 del Código Civil y Comercial).

Una vez publicados en el Boletín Oficial, la ley exige esperar 30 días corridos para que se presente cualquier persona que crea tener derecho a la herencia.

Si todos los herederos están de acuerdo y la documentación es correcta, los plazos habituales son:

Hasta la declaratoria de herederos

Entre 3 y 6 meses. Es la etapa donde el juez dicta la sentencia reconociendo quiénes heredan.

Inscripción de los bienes

Entre 2 y 4 meses adicionales. Es el tiempo que lleva pagar la tasa de justicia, obtener los informes de dominio y que el registro (Inmueble o Automotor) anote a los nuevos dueños.

Factores que pueden demorar el proceso

Conflictos entre herederos: si hay desacuerdos sobre el valor de los bienes o la partición, el trámite puede extenderse por años.

Falta de documentación: si hay que tramitar partidas de nacimiento viejas o en otras provincias, el inicio se demora.

Deudas fiscales: la necesidad de regularizar deudas con ARCA o municipios antes de inscribir los bienes.

La vía rápida: el tracto abreviado

Si el objetivo de la sucesión es vender una propiedad rápidamente, existe una herramienta legal para acortar meses de espera. Una vez obtenida la Declaratoria de Herederos, no es obligatorio inscribir el inmueble a nombre de ellos.

Se puede solicitar la venta por Tracto Abreviado, permitiendo que un escribano transfiera el bien directamente del fallecido al nuevo comprador en un solo paso.