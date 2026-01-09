Tras la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) podría aplicar multas de hasta $ 35 millones a los monotributistas que cometan un severo error dentro del sistema.

Se trata de una medida que tiene relación con el domicilio fiscal registrado en el apartado del monotributo y que corresponde a la Resolución General 5809.

¿Por qué pueden multar a los monotributistas por $ 35 millones?

Según la nueva resolución de ARCA (la ex AFIP), publicada recientemente y vigente desde el 2 de marzo de 2026, no informar o actualizar incorrectamente el domicilio fiscal donde realizás tu actividad económica dentro del plazo establecido puede derivar en multas que van desde $ 150.000 hasta $ 35.000.000.

La normativa introduce un procedimiento totalmente digital para declarar, modificar y validar el domicilio fiscal (el lugar real donde desarrollás tu actividad). Antes, había verificaciones postales; ahora todo es online a través del servicio “Sistema Registral” con Clave Fiscal nivel 3 o superior.

ARCA informó los plazos para informar el domicilio fiscal

ARCA puede considerar un incumplimiento formal y aplicar las sanciones agravadas previstas en la Ley de Inocencia Fiscal (Ley 27.799, vigente desde enero 2026), que actualizó drásticamente los montos de las multas de la Ley 11.683 (Procedimiento Tributario). Por esto, es necesario cumplir con estos plazos:

Tenés 10 días hábiles para informar cualquier cambio de domicilio.

Si hay inconsistencias (por ejemplo, dirección no registrada en la base de ARCA), tenés 30 días para subsanarlas presentando comprobantes como facturas de servicios públicos.

Ley de Inocencia Fiscal: los cambios que introduce

De acuerdo a ARCA, la Ley de Inocencia Fiscal representa un giro fundamental en la dinámica entre el Estado y los contribuyentes. Su propósito es instaurar un entorno de mayor equilibrio, certeza jurídica y sentido común, terminando así con la histórica persecución penal y administrativa desproporcionada que han sufrido los ciudadanos.

Entre los puntos más destacados están: