Las transferencias de dinero entre familiares son una práctica común en España. Ya sea para asistir a un hijo en sus estudios, apoyar a un familiar en apuros o adelantar parte de una herencia, dichas transacciones constituyen una parte esencial de la vida cotidiana de numerosas familias. No obstante, lo que con frecuencia se ignora es que estas transacciones pueden acarrear consecuencias fiscales si se consideran jurídicamente como una donación o si generan una ganancia patrimonial. La Agencia Tributaria no penaliza por transferir dinero en sí, sino por no atender a las obligaciones fiscales que puedan surgir de tal operación. En la normativa tributaria española, no se establece un límite automático de 3000 o 6000 euros que obligue a declarar una transferencia bancaria. Esta cantidad suele confundirse con los controles internos de las entidades financieras, pero no implica por sí sola una obligación tributaria para el ciudadano. La obligación de tributar por una donación está regulada en la Ley 29/1987 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que estipula que es responsabilidad del receptor del dinero presentar y pagar el impuesto en un plazo de 30 días hábiles desde la fecha en que se realizó la donación. La declaración de una transferencia depende de su naturaleza jurídica. Si el dinero se otorga sin obligación de devolución y sin contraprestación, se considera una donación y, por lo tanto, debe liquidarse el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), sin importar la cantidad involucrada. Otra confusión frecuente tiene que ver con el modelo S1. Este documento no se presenta por realizar una transferencia bancaria ordinaria. El modelo S1 es obligatorio únicamente cuando se transportan medios de pago en efectivo por importe igual o superior a 10.000 euros dentro del territorio nacional o al entrar o salir de España. No aplica a transferencias electrónicas realizadas a través de entidades financieras. Las entidades bancarias, por su parte, están obligadas a aplicar medidas de control conforme a la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales, lo que puede implicar análisis internos de determinadas operaciones. Sin embargo, esto forma parte del sistema financiero y no convierte automáticamente una transferencia en infracción tributaria. El receptor del dinero debe cumplir con la obligación de liquidar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cuyo monto tributario varía en función de la comunidad autónoma en la que se encuentre. Las sanciones no se imponen únicamente por el hecho de transferir dinero, sino por no declarar correctamente una donación o una ganancia patrimonial cuando sea necesario. De acuerdo a la Ley General Tributaria, cuando se omite el ingreso de una cuota tributaria, la sanción puede variar entre el 50% y el 150% del importe no pagado, en función de si la infracción es clasificada como leve, grave o muy grave. A esto se suman los intereses de demora. En ciertos casos de donación, puede producirse una ganancia patrimonial en el IRPF del donante, por ejemplo, cuando se cede un inmueble que ha incrementado su valor. En tales situaciones, el donante está obligado a declarar dicha ganancia en su declaración de renta.