Cambian las transferencias bancarias: este es el nuevo límite que permiten los bancos del país. (Foto: archivo)

¡Pilas! Prosperidad Social entregará 550.000 pesos a los primeros colombianos que presenten estos 3 documentos

Desde finales de 2025, el sistema financiero colombiano implementó cambios en la forma en que las personas realizan transferencias bancarias inmediatas, a partir de la puesta en marcha de Bre-B, la plataforma interoperable del Banco de la República que conecta a bancos, fintech y cooperativas en un mismo esquema de pagos.

Este mecanismo permite enviar y recibir dinero en tiempo real, sin importar la entidad de origen o destino, y busca reducir las barreras entre bancos, mejorar la experiencia del usuario y ampliar el acceso a medios de pago digitales en todo el país.

Con la expansión de este sistema, muchos usuarios comenzaron a preguntarse cuál es el monto máximo que se puede transferir, si existen topes diarios y qué condiciones aplican según cada entidad financiera.

¿Cuál es el nuevo límite para transferencias bancarias en Colombia?

De acuerdo con lo establecido por el Banco de la República, el monto máximo autorizado para cada transferencia a través del sistema Bre-B es de $11.552.000 por operación. Este tope fue definido como un equilibrio entre agilidad en los pagos y seguridad para los usuarios.

Cambian las transferencias bancarias: este es el nuevo límite que permiten los bancos del país. (Foto: archivo)

El límite aplica por transacción individual, lo que significa que una persona puede realizar más de una transferencia en el día, siempre que respete las condiciones fijadas por su banco.

Este valor funciona como un techo general del sistema, aunque no necesariamente será el mismo en todas las entidades financieras.

Por qué el límite puede variar según el banco

Si bien el tope máximo está definido a nivel central, cada banco puede establecer límites propios, que pueden ser inferiores al monto autorizado por el sistema, según sus políticas internas de riesgo, el perfil del cliente o el canal utilizado.

Algunas entidades aplican topes diferenciados para transferencias desde aplicaciones móviles, banca virtual o cuentas empresariales, y pueden exigir verificaciones adicionales para operaciones de montos elevados.

Cómo influyen las “llaves” en las transferencias

El funcionamiento del sistema se basa en el uso de “llaves”, que permiten identificar la cuenta del destinatario sin necesidad de ingresar el número completo. Estas llaves pueden ser:

Número de celular

Número de cédula

Correo electrónico

Código alfanumérico

Cada llave se asocia a una cuenta de ahorros o corriente y puede modificarse, eliminarse o trasladarse a otra entidad en caso de cambio de banco.

Cuántas entidades y usuarios ya operan con este sistema

Según datos oficiales del Banco de la República, retomados por Valora Analitik, el sistema ya cuenta con más de 220 entidades financieras conectadas y supera los 80 millones de llaves registradas en todo el país.

Cambian las transferencias bancarias: este es el nuevo límite que permiten los bancos del país. (Foto: Shutterstock)

El objetivo es que las transferencias inmediatas se conviertan en el principal canal de pagos entre personas y comercios, reduciendo el uso de efectivo y facilitando operaciones cotidianas sin costos adicionales para los usuarios.