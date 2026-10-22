Zoé Robledo Aburto, director del IMSS, en conferencia de prensa con la presidenta Claudia Sheinbaum. El Instituto anunció el incremento del 8% en el salrio.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó el incremento salarial del 8% para todas y todos sus trabajadores. Tras varias semanas de diálogo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), el director del Instituto, Zoé Robledo Aburto, habló en conferencia de prensa y anunció que este acuerdo es un hecho aprobado por el Consejo Técnico.

“El incremento salarial del 8% forma parte de un plan integral que contempla acciones en materia de personal, equipamiento médico, insumos, mobiliario e instalaciones”, detalló el comunicado del IMSS.

De acuerdo a las palabras de Robledo Aburto, tras escuchar y entender que la primera propuesta de aumento salarial no era suficiente, la mejoraron. “El acompañamiento permanente de la Secretaría de Trabajo ha sido pieza clave en este proceso”, puntualizó el director general del IMSS.

Zoé Robledo Aburto en asamblea de diálogo por mejores condiciones laborales para los trabajadores del IMSS. IMSS BCS

Así se compone el incremento del 8% para los trabajadores del IMSS

En diálogo conjunto entre las partes y en pro de fortalecer el IMSS, el aumento del salario del 8% se compone de la siguiente manera:

4% al salario tabular.

4% a la ayuda para pago de renta de casa-habitación.

“Se aprobó un incremento adicional para que pase del 6.8% al 8% compuesto por 4% al salario tabular y 4% a la ayuda para pago de renta de casa habitación”, remarcó Robledo Aburto. Asimismo agregó: “La nueva propuesta es consistente con la política salarial de los últimos 7 años”.

Gobierno de México confirmó el incremento del 8% del salario para los trabajadores del IMSS. Magnific

Aumento tabular del 4%: ¿qué significa para la economía del trabajador del IMSS?

Zoé Robledo Aburto remarcó el esfuerzo que desde el Gobierno de México se está haciendo para lograr un aumento de esta importancia, y resaltó también lo que significa para los trabajadores del IMSS un 4% de aumento en su salario tabular.

“Solamente en tres ocasiones en 23 años el incremento global ha alcanzado el 8%, las últimas veces en el 2024 y el 2025 y el incremento del 4% al salario tabular está por encima de la inflación, lo que significa una mejora en el poder adquisitivo de las y los trabajadores del IMSS . En 14 años es la segunda vez que el salario tabular alcanza este 4% la última ocasión fue en 2023″, dijo Robledo Aburto

“(El aumento) es financieramente viable. Es resultado de un esfuerzo del Instituto por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum a partir de eficiencias y economías”, concluyó el Director general del IMSS tras anunciar el incremento salarial.