En 1960, el historiador británico C. Northcote Parkinson describió una ley que casi todo dueño de negocio comprueba sin saberlo: los gastos crecen hasta alcanzar los ingresos. Aun así, cuando el número no cierra, la respuesta de siempre es salir a vender más.

Pensá en lo que facturaba tu negocio hace tres años y en lo que factura hoy. Ahora pensá en cuánto te llevaste a tu casa en cada uno de esos momentos. Si te pasa lo mismo que a la mayoría de los dueños de negocio que acompañé en más de 14 años, la primera cifra creció bastante más que la segunda. A veces, la segunda bajó.

Medís el crecimiento por lo que entra y casi nunca por lo que queda. Ese es el problema real, y en esta época del año cuesta todavía más verlo, porque noviembre y diciembre empujan a cerrar todas las ventas posibles antes del brindis.

La ley que se come lo que vendés

Mike Michalowicz tomó la ley de Parkinson y la llevó a las finanzas de las pequeñas empresas en su libro Profit First. Según Michalowicz, casi todos los negocios funcionan con la fórmula ventas menos gastos igual a ganancia. La ganancia es lo que sobra al final. Y como el gasto se expande hasta ocupar todo el espacio disponible, casi nunca sobra nada.

Más equipo, otra herramienta, una oficina un poco más grande, el proveedor que “ahora sí podemos pagar”. Cada decisión tiene sentido por separado. Juntas se comen cada peso extra que entra.

Por qué medimos lo que se ve

La facturación se ve. Es el número que se comenta entre colegas, el que se celebra con el equipo, el que da la sensación de estar creciendo. La ganancia es más silenciosa: nadie te la pregunta en un evento y rara vez aparece en la reunión de los lunes.

Por eso conozco a tantos emprendedores que cada año venden más, suman gente y trabajan más horas, y cuando miran la cuenta en diciembre tienen lo mismo que el año anterior.

La fórmula al revés

La propuesta de Michalowicz es dar vuelta la ecuación: ventas menos ganancia igual a gastos. Primero separás lo que es tuyo, y con lo que queda operás el negocio.

Es la misma ley de Parkinson usada a tu favor: si el gasto se adapta a lo que hay disponible, achicá lo disponible.

Acá vuelve una pregunta que planteé hace un tiempo en esta columna: ¿cuánto es suficiente? Cuánto necesita generar tu negocio para que puedas vivir la vida que querés. Esa respuesta vive en la ganancia. La facturación te dice cuánto se mueve tu negocio; lo que te queda te dice si te está dando esa vida.

Lo que se desbloquea cuando la ganancia va primero

Cuando tu número de suficiente tiene una cuenta propia, muchas decisiones se ordenan solas. Sabés qué cliente no te conviene aunque pague bien, porque ves lo que te cuesta atenderlo. Sabés qué contratación puede esperar. Podés tomarte las vacaciones de enero sin hacer cuentas mentales cada noche. Y el crecimiento deja de ser una carrera sin línea de llegada, porque hay un número que te avisa cuándo ya llegaste.

En Mastery Haus lo repetimos mucho: el negocio tiene que habilitar la vida que querés vivir, no consumirla.

La ganancia es el lugar donde esa idea se vuelve concreta.