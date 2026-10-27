La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía oficializó las bonificaciones y la implementación del Régimen de Zona Fría para las tarifas de gas natural y gas propano indiluido por redes.

La medida, que se oficializó este martes mediante la Resolución 299/2026, establece bonificaciones tarifarias generales del 50% para regiones específicas del país y fija un descuento adicional del 20% para usuarios vulnerables integrados al sistema de subsidios focalizados.

La norma se dicta en el marco de la Ley N° 27.828, publicada el 13 de octubre, que sustituyó el Artículo 75 de la Ley N° 25.565; del Decreto N° 1266/2026, que la reglamentó; y del Decreto N° 943/2025, que creó el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Rige desde su publicación y se aplica a los consumos desde la entrada en vigencia de la ley, es decir, desde el 13 de octubre.

Alcance de la bonificación del 50%

Uno de los ejes centrales de la reforma aprobada por el Legislativo es la vuelta al mapa histórico de subsidios por ubicación geográfica. La norma establece una bonificación automática del 50% sobre el precio del gas para usuarios residenciales y el Servicio General P en las siguientes regiones:

La Región Patagónica

El Departamento de Malargüe (Provincia de Mendoza)

La región de la Puna

Las distribuidoras y subdistribuidoras deberán aplicar el descuento directamente en la facturación a los usuarios finales, según las instrucciones del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE).

La medida fue aprobada en Diputados a mitad de año y hace pocas semanas en el Senado.

Con este giro, se revirtió la ampliación sancionada en 2021 mediante la Ley N° 27.637 (impulsada en su momento por Máximo Kirchner), que había extendido el beneficio a más de 150 departamentos y 55 municipios bonaerenses —como Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Olavarría y Pergamino— elevando el universo a cerca de 4 millones de hogares.

Según estimaciones, cerca de 1,6 millones de usuarios de esas áreas ampliadas dejaron de percibir la bonificación automática por localización geográfica con la nueva legislación.

Bonificación Adicional del 20% y cruce con el SEF

Para los hogares de las zonas que quedaron fuera del esquema automático, la ley prevé una bonificación adicional por Zona Fría, que la resolución fijó en el 20% del Precio Anual Uniforme (PAU) del gas natural y del precio del gas propano indiluido sobre los Consumos Base. Es complementaria de la bonificación que ya reciben los usuarios por el SEF; no la reemplaza.

En ese sentido, el Artículo 3° fija una Bonificación Adicional por Zona Fría equivalente al 20% del Precio Anual Uniforme (PAU) del gas natural y del precio del gas propano para los Consumos Base de usuarios residenciales.

Quiénes conservarán el 50% de subsidio.

Para acceder a este 20% adicional, los usuarios deben cumplir de forma concurrente con los siguientes requisitos previstos en el Artículo 4°:

Estar inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Pertenecer a las subzonas bioambientales IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI (Norma IRAM 11.603/12). No estar comprendidos en el esquema general del inciso a del artículo 75. Reunir alguno de los criterios socioeconómicos que establece el inciso b) del Artículo 75 (entre ellos, ingresos familiares de hasta tres Canastas Básicas Totales).

La identificación de las familias alcanzadas se realizará cruzando la información geográfica con los datos del ReSEF a través de la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética. El padrón resultante será puesto a disposición del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), que notificará a las distribuidoras para su facturación

El beneficio para entidades de bien público y clubes

En el caso de las Entidades de Bien Público, Clubes de Barrio y de Pueblo, y otras organizaciones sin fines de lucro asimilables (bajo el marco de las Leyes N° 27.098 y N° 27.218), la bonificación adicional del 20% se aplicará sobre la totalidad del volumen consumido, sin límites ni topes a los bloques de consumo.