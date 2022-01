Testeos en Mar del Plata, Pinamar y la Costa: dónde están los centros de pruebas gratis

Dónde testearse por covid-19 en la Costa Argentina ha pasado a ser una de las grandes preocupaciones de los turistas que hoy llenan las playas de la Provincia de Buenos Aires en medio de un acelerado aumento de casos en el país que rompe récords diarios constantemente mientras convive con el momento más álgido de una temporada de verano que promete ser de las más exitosas en años.

Así, los argentinos que eligen moverse dentro del país lo hacen bajo protocolos, testeos, pases sanitarios para circular, vacunas y todo lo que una pandemia implica: la "nueva normalidad".

No obstante, el turismo no para: son pocas las localidades que no registraron récord de viajeros en la primera semana del año con niveles de ocupación cercanos al 100%, principalmente en los balnearios más movidos de la Costa Argentina.



En esta línea, y ante la falta de nuevos aforos y prácticamente ninguna restricción a la circulación o las actividades de recreación más que el Pase Sanitario, los turistas se mueven sin preocupación yendo de la playa a un restaurant sin extremar cuidados.

Así, acorde a los picos de contagios actuales que -por suerte para una industria turística que apostaba todo a la temporada 2021/2022- no parece redundar fuertemente en las internaciones, son muchos los que se contagian en sus vacaciones y que deben testearse en el mismo lugar de hospedaje para conocer su situación.

Ante la fuerte demanda de pruebas de covid-19 en todo el país y los centros de testeo colapsados ante el aumento súbito de casos, para hisoparse se recomienda presentarse temprano y con paciencia .



Además, en caso de ser contacto estrecho sin síntomas las autoridades sanitarias recomiendan esperar hasta el día 7 luego del contacto para asistir a un centro de pruebas y no obtener falsos negativos, manteniendo durante esa semana todos los cuidados necesarios y evitando actividades de alto riesgo de contagio con aglomeración de gente.

Aquí, una lista de todos los centros de testeo gratuitos habilitados por el Ministerio de Salud bonaerense en las principales ciudades de la Costa Argentina (Región Sanitaria VIII):

PINAMAR

Centro de Jubilados Medusas: entre Shaw y Valle Fértil, de 9 a 14 horas

VILLA GESELL

Unidad Modular: Paseo 140 y Av. 15, de 8 a 18 horas

Paseo 140 y Av. 15, de 8 a 18 horas Hospital Municipal: Av. 8 al 2299

Av. 8 al 2299 Polo Cultural: 140 al 257 (ex terminal) de 8 a 18 horas todos los días

140 al 257 (ex terminal) de 8 a 18 horas todos los días Posta Itinerante Nación: a partir del 10 de enero





MAR DEL PLATA

CAPS Ameguino: Luro 10052, de 9 a 15 horas todos los días

Luro 10052, de 9 a 15 horas todos los días CAPS Batán: Juan Manuel de Rosas 2542, de 9 a 15 horas de lunes a sábado

Juan Manuel de Rosas 2542, de 9 a 15 horas de lunes a sábado CEMA: Pehuajó 250, de 9 a 15 horas todos los días

Pehuajó 250, de 9 a 15 horas todos los días Sede Región Sanitaria VIII: 11 de septiembre 3218, de 9 a 15 horas de lunes a sábado

11 de septiembre 3218, de 9 a 15 horas de lunes a sábado Plaza Colón : de 12 a 18 horas de lunes a sábado

: de 12 a 18 horas de lunes a sábado Playa Grande: de 18 a 22 horas todos los días

de 18 a 22 horas todos los días Rotonda Alfar: de 18 a 22 horas todos los días

de 18 a 22 horas todos los días Gloria de la Peregrina: de 9 a 15 horas de lunes a viernes

de 9 a 15 horas de lunes a viernes State Park: San Martin y la costa, de 11 a 17 horas de lunes a viernes

San Martin y la costa, de 11 a 17 horas de lunes a viernes Hospital Alende: Juan B. Justo 6701, por guardia

Juan B. Justo 6701, por guardia Hospital Tetamanti: Castelli 3450, por guardia

Castelli 3450, por guardia URS: Juan B. Justo 6701, de 9 a 15 horas de lunes a viernes

MAR CHIQUITA

CAPS Pirán: Falucho 153, de 8 a 11 horas

Falucho 153, de 8 a 11 horas CAPS Santa Clara: Punta Lara 408, de 7 a 14 horas

Punta Lara 408, de 7 a 14 horas Eustaquio Aristizabal: Belgrano 250, de 9 a 14 horas

NECOCHEA

Hospital Ferreyra: Av. 59 al 4801, de 9 a 14 horas

Av. 59 al 4801, de 9 a 14 horas Unidad Modular

La municipalidad realiza operativos de testeo en el Parque Miguel Lillo: Av. 10 y 91, consultar fechas. Próximo: miércoles 5 de enero de 9 a 14 horas.

GENERAL ALVARADO (MIRAMAR - MAR DEL SUD)

Hospital Marino Cassano: Diagonal Dupuy y 32, de 9 a 14 horas

Diagonal Dupuy y 32, de 9 a 14 horas CAPS Las Flores: Avenida 9 al 3761, de 9 a 14 horas

Avenida 9 al 3761, de 9 a 14 horas CAPS Aeroparque: Calle 112 entre 11 y 13, de 9 a 14 horas

Calle 112 entre 11 y 13, de 9 a 14 horas CAPS Mar del Sud: Calle 100 entre 23 y 25, de 9 a 14 horas

Calle 100 entre 23 y 25, de 9 a 14 horas CAPS Otamendi: Martínez de Hoz y Moreno, de 9 a 14 horas

Martínez de Hoz y Moreno, de 9 a 14 horas Monumento M: Calle 12 entre 21 y 23, de 13 a 17 horas

Calle 12 entre 21 y 23, de 13 a 17 horas CAPS Mechongue: Calle 4 al 234, de 9 a 14 horas





PARTIDO DE LA COSTA

Hospital San Clemente del Tuyu: de 10 a 14 horas (lunes, miércoles, viernes y domingos) y de 14 a 18 horas (jueves y sábados)

de 10 a 14 horas (lunes, miércoles, viernes y domingos) y de 14 a 18 horas (jueves y sábados) Hospital Sta. Teresita: de 14 a 19 horas, todos los días

de 14 a 19 horas, todos los días URS San Bernardo: de 8 a 16 horas

MONTE HERMOSO