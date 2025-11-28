Con los textos finales de las reformas laboral e impositiva prácticamente cerrados, el oficialismo aceleró las reuniones del Consejo de Mayo y profundizó el diálogo con gobernadores para garantizar los votos necesarios. Se trata de proyectos que el Ejecutivo considera indispensables para empezar 2026 con una nueva arquitectura económica. Y en paralelo, algunas señales alentadoras comenzaron a aparecer en los indicadores, aunque la actividad sigue mostrando debilidades que preocupan puertas adentro.

En medio de este escenario, se confirmaron cambios relevantes en el Gabinete: Patricia Bullrich y Luis Petri dejan sus cargos, y los nombres elegidos para reemplazarlos ya generaron polémica. Entre ellos, un dato histórico: un militar asumirá por primera vez el Ministerio de Defensa desde el retorno de la democracia, un movimiento que promete discusión política y mediática.

Mientras tanto, la tensión también se siente en la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof logró avanzar con su Presupuesto y su Ley Impositiva, pero un sector de su propio espacio bloqueó —al menos por ahora— su capacidad de endeudamiento. La pulseada reabrió conflictos internos y volvió a tensar la relación del gobernador con La Cámpora.

Todo esto y más, en un nuevo capítulo de Los pasillos del poder.