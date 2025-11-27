Aunque la Argentina producirá menos soja en la próxima campaña agrícola 2025/2026, tras el acuerdo entre China y Estados Unidos, que permitió el reinicio de las compras por parte del gigante asiático, la proyección de ingreso de divisas creció.

En las últimas jornadas, la cotización del commodity en chicago rebotó lo que generó condiciones más favorables para la venta futura del producto que más divisas aporta a la economía local.

El futuro de la soja para mayo de 2026 en la Bolsa de Chicago pasó de un promedio de u$s/Tn 390 entre enero y septiembre a u$s/Tn 420 en los últimos días, lo que refleja un alza del 8%.

“La suba de precio internacional es una buena noticia para el gobierno argentino, destacó LCG y explicó que podría compensar parcialmente la menor producción esperada para la cosecha 2025/26, estimada en 47 millones de toneladas, frente a los 49,5 millones de toneladas de la cosecha 2024/25

Con estos precios, se calcula que, sólo por efecto precio, el valor de la producción de soja aumentará unos u$s 1400 millones, un dato clave de cara a la necesidad de afrontar compromisos en dólares en 2026.

Maíz y trigo, históricos

Además del factor precio en la oleaginosa, el valor total de la producción se verá significativamente incrementado por las proyecciones para el maíz y el trigo, que alcanzarían máximos productivos en los últimos años.

Se espera un fuerte incremento en la producción de maíz y trigo, debido tanto a una mayor superficie sembrada como a un aumento en los rendimientos.

Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, la producción de los tres principales cultivos (soja, maíz y trigo) del país aumentaría un 10% en la próxima campaña.

En la suma de mayores cantidades agregadas y mejores precios, el valor total de la producción del agro argentino podría incrementarse en casi u$s 4000 millones durante el próximo año.