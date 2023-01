Tenso cruce entre el larretismo y Patricia Bullrich por los planes sociales: qué se dijeron

Patricia Bullrich hizo una suerte de autocrítica respecto al Gobierno que la tuvo como Ministra de Seguridad. La presidenta del PRO dijo que "uno de los temas en que fallamos fue nuestra política social, que fue la continuidad del kirchnerismo con plata, cuando ahí había que hacer un cambio total" y -directamente- aseguró que "mi política social va a ser totalmente diferente a la del gobierno de (Mauricio) Macri".

En diálogo con Radio Mitre, Bullrich incluso reconoció que "ese es el gran tema que se está discutiendo no solo entre Larreta y Patricia, sino a lo largo y ancho de Juntos por el Cambio: o vamos a una solución de paso corto para no enfrentarte demasiado con aquellos sectores que generan impedimento, o nos animamos a corrernos".

Así, se trató de una autocrítica, pero a la vez un intento de diferenciación hacia adelante y también un palo muy directo a la ex ministra de Desarrollo Social del Gobierno nacional, Carolina Stanley.

Patricia Bullrich coquetea con Javier Milei, resistido por parte de JxC.



Quien salió a contestarle del lado larretista de la interna fue Viviana Cantoni, subsecretaria de Gestión Cultural de la Ciudad de Buenos Aires y amiga personal de la ex ministra Stanley. "¿Sabrá la presidenta de nuestro partido que durante la presidencia de Mauricio Macri comenzó un proceso de transformación inédito para nuestro país?", posteó.

Miguel Ángel Pichetto visita a Mauricio Macri en La Angostura: apoyo, ultimátum y gira electoral

Juntos por el Cambio, cerca de la ruptura en Mendoza: motivos y desenlaces posibles



¿QUE DIJO LA FUNCIONARIA DE RODRIGUEZ LARRETA?

"Se creó Hacemos Futuro para cambiar el paradigma de los Programas Sociales, sacando la intermediación de punteros y organizaciones sociales. Quienes eran parte debían terminar sus estudios y capacitarse para lograr una inserción en el mundo del trabajo", fue lo que escribió en defensa de la gestión de Stanley.

Horacio Rodríguez Larreta, preparando su lanzamiento presidencial dentro de dos semanas.

Y enumeró: "Se lanzó el primer Plan de Prevención del Embarazo no intencional en la Adolescencia ... promoviendo la educación sexual y el acceso efectivo a métodos anticonceptivos"; "se creó el programa 'El estado en tu barrio' para poner a este al servicio de cada argentino. Se resolvieron así más de 7 millones de trámites"; "se fortaleció la integración sociourbana de los barrios populares de todo el país, una inversión histórica para generar acceso al agua, saneamiento y obras de infraestructura esenciales".

"Todas las decisiones que se tomaron durante esta gestión ... fueron avaladas por el Presidente y todo el equipo entendiendo el contexto y la importancia de un Estado presente que acompañe la transformación y el cambio cultural", puntualizó. Así, evidenció que las críticas de Bullrich en realidad van direccionadas a Macri, el fundador del PRO. La semana pasada, la ex ministra de Seguridad pasó dos días en la casa del ex Presidente en Villa La Angostura.

LA PELEA ENTRE STANLEY Y BULLRICH

Las ex ministras Stanley y Bullrich tuvieron discusiones públicas y privadas cuando eran ministras de Macri. La situación llegó a ponerse tan densa que ya no alcanzaba con que Marcos Peña llevara a discutir el tema en las reuniones de Gabinete, sino que el ex presidente tuvo que convocarlas y actuar como mediador para que no siguiera escalando la discusión por los medios.

En ese entonces, se especulaba con que la discusión tenía que ver con que ambas sonaban como posibles candidatas a vicepresidenta de Macri para la fórmula de reelección, lugar que finalmente ocupó el senador Miguel Angel Pichetto. Pero también existían fuertes diferencias de fondo entre ambas: las discrepancias pasaban por temas como la política de seguridad, los planes sociales y la edad de la imputabilidad.

Histórico dirigente del PRO asegura que "Patricia Bullrich es quien mejor representa a Mauricio Macri"



También actualmente hay especulaciones. Cantoni le aseguró a El Cronista que no fue Larreta el que la autorizó, y mucho menos le pidió, que saliera a cruzarla a Bullrich. "Soy amiga de Caro y ella siempre me ayuda a pensar. Es muy generosa conmigo y sé muy bien lo que hizo" en la gestión, precisó.

Frente al verticalismo con el que se mueve el gobierno porteño, es difícil creer que -por lo menos- Cantoni no pidió autorización.

En ámbitos porteños, mientras tanto, se piensa que "los planes sociales están desmadrados, no solo porque aumentaron tres veces se distribuyó en tiempos de Macri, sino porque la decisión sobre el otorgamiento la toma Emilio Pérsico, que es juez y parte".

Consideran, finalmente, que "la única política social efectiva es que haya crecimiento de la economía y del empleo. Si vuelve Juntos por el Cambio, lo que habrá que hacer es dar la formación educativa necesaria para que estén preparados para trabajar, y controlar a través del ANSES la entrega de los planes".