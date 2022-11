Un mes y siete días después de que asumió como ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz enfrenta una crisis interna y externa en su cartera que no logra frenar. No sólo esto. La debacle amenaza con extenderse ante un panorama oscuro: renuncia de funcionarios, malestar de los movimientos sociales, quejas por el reparto de alimentos, nuevas protestas en las calles, un duro informe sobre la pobreza y cierto malestar de la AFIP por la filtración de datos.

Tolosa Paz recibió esta mañana la renuncia de un nuevo funcionario. Con duras acusaciones contra la ministra, Rafael Klejzer dimitió en el cargo de director nacional de Políticas Integradoras, dependiente de la Secretaría de Economía Social.

"Presenté mi renuncia porque no queremos convalidar un ajuste", explicó Klejzer, quien es referente del Movimiento Popular La Dignidad y la UTEP. "Hay cuatro gordos que convencieron a Alberto Fernández de que puede gobernar sin Cristina Kirchner", sentenció el dirigente ligado al cristinismo duro.

La salida de Klejzer se suma a la que hace menos de 10 días presentó el massista Fernando Asencio como subsecretario de Asuntos Internacionales y Cooperación Federal. "No comparto las nuevas políticas económico/sociales que viene desarrollando este ministerio. Más precisamente, son discrepancias sobre el sendero trazado y sobre las herramientas sociales seleccionadas, las que hoy me llevan a tomar esta irrevocable decisión", explicó Asencio.

Aunque en este caso, Tolosa Paz aseguró que no renunció sino que fue ella que le pidió que se fuera para poder armar su equipo con gente de confianza.

La ministra de Desarrollo Social, Tolosa Paz y el presidente Alberto Fernández

Desde que Juan Zabaleta dejó el Ministerio de Desarrollo Social el 10 de octubre pasado los problemas para Tolosa Paz no frenan. No logra contener interna y externamente el frente de conflicto. Varios funcionarios del Gobierno coinciden en que el intendente de Hurlingham tenía un manejo del tema por su experiencia como jefe comunal y conocía el terreno, pero aseguran que Tolosa Paz no tiene esa cintura política.





NUEVOS PIQUETES

A este clima de éxodo interno se le suman los duros enfrentamientos de Tolosa Paz con el sector del Movimiento Evita que lideran Emilio Pérsico y Fernando 'Chino' Navarro, cuestionados por el manejo de planes sociales y los supuestos beneficios en el otorgamiento de altas en el plan Potenciar Trabajo.

También la ministra de Desarrollo Social presenta un nivel de fuerte tensión con el Bloque Unidad Piquetera que el martes que viene realizará nuevos cortes de calles, piquetes frente al ministerio y la posibilidad de un duro plan de lucha que incluirá acampes.

Desde este sector ayer enviaron una dura carta contra Tolosa Paz en la que sostienen que "en casi tres años del gobierno que usted integra no hemos podido resolver el tan elemental problema de la asistencia a los comedores populares".

Desde el martes que viene habrá nuevos cortes de calles y piquetes

A la vez, el bloque Unidad Piquetera acusó a Tolosa Paz de liderar ahora "una política de ajuste contra los que menos tienen". Según enumeraron, esto es: la falta de asistencia mínima a los comedores populares, la restricción de determinados productos, para incluir una dieta básica para niños y adultos que desbordan los comedores populares, la casi nula entrega de herramientas y maquinarias para asistir a los emprendimientos productivos barriales, el límite a las altas de beneficiarios en el plan Potenciar Trabajo y el informe de la AFIP con "informaciones falsas, mentirosas y estigmatizantes".





Precisamente, el Ministerio de Desarrollo Social filtró la semana pasada un documento de la AFIP en el que revela la supuesta existencia de 250.000 beneficiarios de planes Potenciar Trabajo que habían comprado dólares y estaban anotados en el pago de bienes personales.

En este clima beligerante contra Tolosa Paz, el líder piquetero del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, confirmó a El Cronista que saldrán a las calles a dar pelea y defender los reclamos con acampes y piquetes.

El informe de la AFIP sobre la supuesta irregularidad en el plan Potenciar Trabajo generó también cierto malestar en el órgano que lidera Carlos Castagnetto. Fuentes calificadas de la Casa Rosada aseguran que la filtración de esos datos molestó en la AFIP porque era un tema reservado.

Allegados a Castagnetto dijeron a El Cronista que "no hay malestar con Tolosa Paz" aunque admitieron que genera un problema estar explicando un informe sobre una situación que debería estar a cargo de la ministra de Desarrollo Social.

El Ministerio de Desarrollo Social filtró la semana pasada un documento de la AFIP en el que revela la supuesta existencia de 250.000 beneficiarios de planes Potenciar Trabajo que habían comprado dólares y pagaban bienes personales

La ministra Tolosa Paz tenía contemplado anunciar en los próximos días un nuevo esquema de control con inscripción de los beneficiarios de manera obligatoria en la App Mi Argentina y realizará cruces de datos con la AFIP y el Banco Central.

Pero el anuncio fue postergado inexplicablemente. Los voceros de la ministra de Desarrollo Social no respondieron a los pedidos de información que hizo este medio. Mientras tanto, el otro frente de conflicto que enfrenta Tolosa Paz radica en un duro informe del exdiputado y exdirector del Banco Nación. Claudio Lozano.

Ese informe titulado "La escalera de la pobreza" fue elaborado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. El documento al que accedió El Cronista revela que "mientras en la etapa anterior, antes de la crisis macrista, el piso estaba en el orden del 30% y la indigencia en el orden del 6%, en la nueva etapa que hoy transitamos, la pobreza en promedio se ubica en torno al 37% y la indigencia se acerca al 9% del total".

El informe de Lozano alerta sobre un aumento sin freno de la pobreza

Así, el documento que apunta a la cartera de Tolosa Paz sostiene que "lo preocupante del panorama actual, es que este nuevo escalón constituye el piso a partir del cual se espera que crezca la pobreza en los próximos meses, producto de la desaceleración de la actividad económica y un posible escenario recesivo impulsado por las políticas contractivas".

Para Lozano, "hay un nuevo escalón de pobreza y hambre en la Argentina" y esto se transforma en una cuestión urgente a priorizar para comenzar a recomponer las condiciones de vida de la población. También hace este planteo "para reconciliar al Frente de Todos con su propia base electoral".