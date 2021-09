Tarjeta Alimentar: bono de $ 12.000 de ANSeS, cómo saber si lo cobro hoy y cómo inscribirme

La vuelta del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) es de lo que más se estuvo hablando en este último tiempo luego de los malos resultados que recibió el actual gobierno en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) legislativas.

De todos modos, todavía no hubo confirmación de su vuelta aunque se sabe que va a ser uno más acotado que el que se dio durante los primeros meses del año pasado.

Lo que sí sigue en pie son los distintos planes sociales que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) todos los meses, como la Tarjeta Alimentar donde sus beneficiarios pueden cobrar hasta $ 12.000 por mes para gastarlo únicamente en alimentos.

QUÉ ES LA TARJETA ALIMENTAR

La Tarjeta Alimentar fue creada por el Ministerio de Desarrollo Social con el objetivo de luchar contra una de las problemáticas más importantes, el hambre. Para lograrlo entregan un bono de hasta $ 12.000 todos los meses y sus titulares lo pueden gastar exclusivamente en alimentos , la compra de otro tipo de productos o bebidas alcohólicas está prohibido.

El objetivo principal es garantizar el acceso a la alimentación saludable y a la canasta básica alimentaria, en septiembre se sumó un nuevo grupo con el objetivo de cubrir a más gente.

QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A LA TARJETA ALIMENTAR

Para cobrar $ 12.000 por la Tarjeta Alimentar el interesado debe ser parte de alguno de los tres programas sociales que van a ser detallados a continuación ya que no existe ningún trámite de inscripción.

Su implementación se da de manera automática con los datos cruzados que hay en el organismo que dirige en la actualidad Fernanda Raverta y los siguientes son:

Los titulares de la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Los titulares de la Pensión No Contributiva (PNC) por madres con siete hijos o más, fueron los últimos en ser sumados en la Tarjeta Alimentar durante este mes (septiembre) como bien lo adelantó el ex ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

CUÁNTO DINERO RECIBEN LOS TITULARES DE LA TARJETA ALIMENTAR

El dinero que reciben los tres titulares de los programas sociales de ANSeS van a cobrar hasta $ 12.000 todos los meses del año. Es importante recalcar que este dinero no será acumulativo, es decir, si el beneficiario no gastó todo el dinero de un mes no va a poder recuperarlo en el próximo.

Los titulares de la Asignación Universal por Embarazo (AUE): $ 6000.

Familias con un hijo: $ 6000.

Familias con dos hijos: $ 9000.

Familias con tres hijos o más: $ 12.000.

CUÁNDO COBRAN LOS TITULARES DE LA TARJETA ALIMENTAR

Los beneficiarios de esta política complementaria que forma parte del Plan Argentina Contra el Hambre no van a cobrar el mismo día, el calendario se divide según el grupo que son y si tienen o no el plástico en cuestión.

Los titulares de la Pensión No Contributiva (PNC) por madres con siete hijos o más son los primeros en cobrar ya que recibirán el dinero el mismo día que su calendario oficial.

Los titulares de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que tengan el plástico que corresponde van a cobrar (como siempre) los terceros viernes del mes mientras que los que no lo tienen van a recibir el pago recién en la última semana del mes.

CÓMO HAGO PARA RETIRAR MI TARJETA ALIMENTAR FÍSICA

"Los titulares de la tarjeta Alimentar pueden llamar al centro de informes del ministerio: 0800-222-3294 para consultar si les corresponde retirar la tarjeta en la sucursal bancaria o si se les acreditará el monto en la AUH", explica la página web oficial del gobierno.