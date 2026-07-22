El bolsillo de los conductores que transitan la Ruta Nacional 174, que une las ciudades de Rosario y Victoria, sentirá un fuerte impacto desde las primeras horas de este martes. La empresa concesionaria Conexión Alto Delta SA oficializó un nuevo cuadro tarifario que, en algunos casos, llega a quintuplicar los valores que regían hasta el momento.

Este ajuste no es un hecho aislado, sino que forma parte de la nueva etapa de la Red Federal de Concesiones impulsada por el Ejecutivo nacional. Según la empresa, el incremento se sustenta en la finalización de la primera etapa del plan de obras, realizada en un tiempo récord de seis meses con una inversión privada que superó los $ 12.000 millones.

El nuevo cuadro tarifario: ¿cuánto cuesta cruzar el puente?

El incremento varía según la categoría del vehículo y, fundamentalmente, según el método de pago elegido. Un dato crucial para el viajero: el peaje ya no acepta dinero en efectivo, una medida que busca agilizar el tránsito en una zona de alta densidad de carga pesada.

Tarifas para usuarios con TelePASE (el valor más bajo):

Autos y camionetas (hasta 2 ejes y menos de 2,30m): $ 5.061,43 (antes $ 1.043,92). Representa un aumento del 385%.

Transporte de pasajeros y camiones cortos (hasta 2 ejes y más de 2,30m): $ 10.122,86 .

Camiones de gran porte (8 ejes o más): es la categoría con el salto más brusco, pasando de poco más de $ 5200 a $ 45.552,87, un incremento que supera el 773%.

El “castigo” por no usar TelePASE

Para quienes opten por pagar mediante tarjetas de débito, crédito o billeteras virtuales, el costo será exactamente el doble que el de los usuarios adheridos al sistema de lectura automática. Así, un auto particular que no cuente con el dispositivo abonará $ 10.122,86 por un solo cruce.

Un punto neurálgico para la logística argentina

El Puente Rosario-Victoria no es solo una vía de turismo; es un componente esencial de las llamadas Rutas del Mercosur. Al conectar los puertos cerealeros del Gran Rosario con la Mesopotamia y los países limítrofes, el aumento impactará de lleno en los costos logísticos de exportación.

Especialistas del sector transporte advierten que este incremento podría trasladarse a los fletes de granos y productos industriales que utilizan esta traza para evitar el congestionamiento de otros pasos fronterizos.

La historia reciente de esta ruta explica el cambio de paradigma. Tras casi veinte años bajo la gestión de Caminos del Río Uruguay —empresa que terminó en un conflictivo proceso judicial y quiebra—, el Gobierno Nacional licitó el tramo en junio de 2025.

La ganadora fue la UTE Conexión Alto Delta SA (integrada por las firmas Obring, Edeca, Rovial, Pietroboni y Pitón). Bajo el nuevo esquema de la Red Federal de Concesiones:

La empresa asume el riesgo de inversión. El Estado nacional deja de subsidiar el mantenimiento. Las tarifas se ajustan según el avance de obra y la inflación.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió este modelo señalando que la rehabilitación de los primeros 200 kilómetros de las rutas 12 y 14 se logró en menos de la mitad del tiempo previsto originalmente gracias a la gestión privada.

Recomendaciones para el viajero

Si tenés que viajar hacia Entre Ríos o Santa Fe, tené en cuenta estos puntos para evitar demoras y sobrecostos: