Tarifas de gas: con dos nuevas definiciones, se pone en marcha la segmentación

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) llamará a una nueva audiencia pública en los próximos días para validar legalmente el traslado del precio mayorista en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) a las tarifas .

Será entre mediados y fines de septiembre, aún cuando la política de segmentación ya esté en curso, y luego de que el Gobierno nombre a un nuevo interventor, tras el pase de Federico Bernal a la Subsecretaría de Hidrocarburos.

Habrá nueva audiencia pública por el aumento del gas

Tarifas y subsidios: el Gobierno espera datos de las provincias para aplicar los aumentos



El candidato para el Enargas que se menciona en el Palacio de Hacienda es Osvaldo Pitrau, quien se desempeña como gerente general del ente regulador. Es él quien viene manteniendo reuniones periódicas con las licenciatarias de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural por redes durante las últimas semanas, para ser prolijos técnicamente en la implementación de la quita de los subsidios.

El ministro de Economía Sergio Massa definió este domingo al nuevo representante para el regulador de energía eléctrica, ENRE, a Walter Martello, que reemplaza a Soledad Manin, funcionaria cercana al ex subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo.



Bernal, a la izquierda, ahora acompaña a Royón como subsecretario de Hidrocarburos y es el único referente del kirchnerismo en Energía

A diferencia de los incrementos en la luz y el agua, que ya tuvieron por su cuenta audiencias públicas, en el Gobierno consideran que el gas necesita una nueva etapa, pese a que ya se desarrolló una a cargo de la ex subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto.

resistencia kirchnerista

Allá por mediados de mayo, Bernal como interventor del Enargas desistió de participar, en línea con la resistencia del kirchnerismo a los aumentos de tarifas .

Legalmente, el ente necesita validar ante la población (pese a que no sea un plebiscito y la audiencia no es vinculante) la forma del traspaso de PIST a las tarifas, principalmente para que una denuncia penal que Bernal hizo contra el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, no le vuelva como un boomerang en la Justicia durante los años venideros.

El hoy subsecretario firmó en disidencia la suba de tarifas de junio cercana a un 20% para la clase media y hogares de altos ingresos, y prometió una audiencia pública que todavía no se realizó.