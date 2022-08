Para ahorrar dólares, el Gobierno estudia cambios claves en Vaca Muerta

El Gobierno estudia un significativo cambio a la primera etapa del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) que saldrá desde Vaca Muerta.

Por la invasión de Rusia a Ucrania, la guerra y la crisis energética mundial que afecta especialmente a Europa, los precios internacionales del gas se dispararon y obligan a las autoridades de Argentina a sustituir importaciones .

Cepo al dólar por gasoducto, el canje de Massa para las petroleras

Fin a la sangría de dólares por importaciones de energía

En ese sentido, la secretaria de Energía, Flavia Royón, y el subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal, adelantaron a ejecutivos de las petroleras un proyecto para duplicar la capacidad del gasoducto , que todavía está en proceso para que empiece la construcción y se busca terminar en tiempo récord.

En concreto, de los 11 millones de m3 diarios (MMm3/d) de capacidad de transporte de gas natural prevista para el GPNK, el Gobierno quiere pasar a 22 MMm3/d para el año que viene , a través de motores de compresión a lo largo de la traza que irá desde Tratayén (Neuquén), en las inmediaciones de Vaca Muerta, hasta Salliqueló (al oeste de Buenos Aires).

La ampliación de la capacidad del gasoducto Néstor Kirchner estaba prevista para una segunda etapa, recién a mediados de 2024 . Las autoridades oficiales se ilusionan con tener lista la primera etapa para el inicio del invierno de 2023, un objetivo promisorio que necesita una coordinación absoluta. Los caños recién se están por empezar a fabricar en la planta de Tenaris en Valentín Alsina.

La idea fue anticipada por Royón y Bernal a los ejecutivos de las empresas petroleras que fueron convocados este viernes al Ministerio de Economía, según pudo reconstruir El Cronista con fuentes oficiales y del sector privado. "Antes de 2024, imposible", matizó un especialista ante la consulta de este diario.

La crisis energética y los precios del gas

El gas licuado en Europa superó la semana pasada los u$s 76 por millón de BTU en el mercado spot y los contratos futuros al tercer trimestre de 2023, cuando la Argentina debe importar más GNL, rondan los 69 dólares.

Este año, las importaciones de gas licuado explican buena parte de la actual crisis económica por falta de reservas y llegaron a casi 2800 millones de dólares, a un precio promedio de u$s 28 por millón de BTU, frente a los u$s 1100 millones que se gastaron en 2021 a u$s 8,33 en promedio.

La persistencia de estos precios internacionales para 2023 podría ser letal para la economía argentina: el país tendrá que gastar dólares que no consigue o cortar el gas a las industrias y provocar una recesión fuerte a meses de las elecciones . El gasoducto de Vaca Muerta y un cambio notorio en las sanciones de Europa a Rusia que bajen los precios del gas son las únicas esperanzas.

" El déficit de stocks almacenados y el escenario probable de menor flujo a exportar por Rusia hasta 2023, acentúa el movimiento en la curva de futuros 2023 , desde una estructura de fuerte backwardation (spot superior a los futuros) a una estructura moderada. Nuestra interpretación es que el mercado anticipa una imposibilidad de restituir las condiciones de stock y flujo del invierno europeo 2021/22 y aún la del verano europeo 2022; esto traslada una solución eventual para al menos después del verano europeo 2023 reflejando que el déficit es estructural y que se extendería en el tiempo ", analizó Daniel Gerold, de G&G Consultants.

Por esto, la Secretaría de Energía definió conformar una "mesa de trabajo" con el sector privado, que tendrá reuniones semanales. La próxima será el viernes 26, en Neuquén. Del encuentro en Economía participaron el CEO de YPF, Pablo Iuliano; el presidente y CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous; el presidente y el CEO de Total Energies, Javier Rielo y Humberto Benedetti; el CEO y el director Ejecutivo de Pampa Energía, Gustavo Mariani y Horacio Turri; el gerente General de Pluspetrol, German Macchi; el gerente de Gas y Electricidad y el gerente de Relaciones Institucionales de PAE, Favio Jeambeaut y Gaston Malbos; y el presidente y el director Comercial de CGC, Hugo Eurnekian y Emilio Nadra.