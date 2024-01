Tarifas: cuánto gastarán las familias en luz y gas tras los aumentos

El aumento de las tarifas de la energía (luz y gas) que vendrá entre febrero y marzo llevará a que las familias gasten en promedio unos $ 50.000 por mes en ambos servicios . Eso reflejará la quita de subsidios para los hogares de Nivel 1, categorizados en la segmentación como "ingresos altos", y escenarios de eliminación total para los usuarios de Nivel 3 ("ingresos medios"), así como las subas en el Valor Agregado de la Distribución (VAD), según los cálculos de la consultora Economía & Energía.



Las primeras definiciones del Gobierno terminarán de tomar forma el próximo lunes 8 de enero, con la audiencia pública en la que se buscará dar validez legal a los incrementos de las tarifas para las prestadoras de servicios públicos de transporte y distribución de gas, así como el traslado a los usuarios del precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

En las próximas horas, la Secretaría de Energía tendrá que emitir un documento técnico que respalde las previsiones del costo de abastecimiento de gas, entre el mix de producción local (Plan Gas) y las importaciones de Bolivia y de Gas Natural Licuado (GNL). Sobre ese costo pleno, el Gobierno debe decidir cuánto se traslada a las tarifas y cuánto asumirá el Estado nacional con subsidios.

Eduardo Rodríguez Chirillo, secretario de Energía, tiene la llave de los aumentos del gas

las facturas saltarían a $ 24.562 para los N1 y N3; y a $ 8782 para los N2, con aumentos de 260%, 402% y 253%, respectivamente

Gasto de luz y gas en la Argentina 2024

Según las estimaciones hechas pory su equipo en la consultora Economía & Energía, actualmente los hogares N1 pagan por el gas en promedio unos $ 6821 por mes; los N3, $ 4892; y los N2, $ 2485. Si se calcula un costo medio de abastecimiento de 4,10 dólares por millón de BTU,. En este escenario, los subsidios al gas natural caerían de los 2600 millones de dólares en 2023 a unos u$s 1230 millones en 2024.

Por la alta inflación y la devaluación del peso contra el dólar, el Gobierno estudia un mecanismo de indexación mensual de las tarifas , en especial para que se mantengan constantes los ingresos recompuestos de las transportistas y distribuidoras de gas (TGN, TGS, Metrogas, Naturgy, Camuzzi, Ecogas, Gasnor, Gas NEA, Litoral Gas y Redengas). Estas firmas solicitaron incrementos de entre 350% y 700% en sus márgenes.

Escenario de aumento de tarifas del gas. Fuente: Economía & Energía

Actualmente, los usuarios N1 pagan 1,10 dólar por millón de BTU, casi un cuarto del costo pleno de abastecimiento del gas; los N3, u$s 0,60; y los N1, apenas u$s 0,10 por el gas natural.

Asimismo, la energía eléctrica insumirá del gasto de las familias unos $ 26.300 por mes en promedio para usuarios de Nivel 1 y 3, y unos $ 11.211 para los hogares de menores ingresos, con subas de 151%, 377% y 182%, respectivamente . Los subsidios retrocederían de u$s 5650 millones en 2023 a u$s 2450 millones en 2024.

Los subsidios a la electricidad y al gas podrían bajar de 8000 millones de dólares en 2023 a unos u$s 3700 millones en este 2024

A diferencia del gas, cuya regulación es nacional, en la electricidad el costo mayorista (y, por ende, los subsidios) es uniforme en todo el país, pero la regulación es provincial. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) opera sobre el transporte de energía en todo el país y la distribución en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por lo que tiene que convocar a Edenor y Edesur a solicitar tarifas de transición en las próximas semanas.

Es posible que en febrero rija un nuevo precio estacional de la energía, que refleje el impacto de la devaluación. De los u$s 61 por megavatio-hora que sería el costo pleno en esta época del año, tras el salto del dólar a $ 800 los usuarios de mayores ingresos solamente quedaron pagando unos u$s 26; mientras que los de ingresos medios, apenas u$s 8; y los de ingresos bajos, u$s 4 por MWh, apenas el 6,5% del costo mayorista.