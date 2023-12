Aumenta el gas: este es el fuerte incremento que tendrían las tarifas a partir de enero

En medio del contexto inflacionario y frente a la decisión del Gobierno de eliminar los subsidios a los servicios, las empresas de distribución y transporte de gas le presentaron al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) un informe de cuánto deberían aumentar las tarifas a partir de 2024.

En sus solicitudes, hay distribuidoras que llegan a marcar una suba de un 700%, mientras que las empresas de transporte alcanzan un porcentaje cercano al 570%. Estos mismos números se debatirán en la próxima audiencia pública de gas, pactada para el 8 de enero.

Tarifas de gas: ¿a cuánto llegarán según las empresas?



Las compañías se unieron en un reclamo por un aumento de las tarifas, sumado a la necesidad de un " índice de actualización mensual ", que vaya acorde a la inflación mayorista que publica el INDEC.



No obstante, los porcentajes que piden no necesariamente se van a ver reflejados en el número final de la tarifa dado que no son las audiencias las que fijan el precio y, en todo caso, todavía restaría sumar lo estimado por el precio de gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

¿Cuál el es porcentaje de aumento que piden cada distribuidora de gas?

Metrogas: 377%

377% Naturgy: 437%

437% Camuzzi Gas Pampeana: 421%

421% Camuzzi Gas del Sur: 543%

543% Ecogas: 126%

126% Gasnor: de 400 hasta 704%

de 400 hasta 704% Redengas: 481%.





¿Cuál el es porcentaje de aumento que piden cada transportista de gas?

TGS un incrementos del 567%

TGN del 523,5%

Tarifas de gas: ¿cuánto sería el aumento según las consultoras?



A pesar de los altos porcentajes de las compañías, la consultora Economía y Energía prevé que se dará un aumento final en la factura que ronde entre 168% y 336%. Estos mismos variará según los segmentos de altos y bajos ingresos, con respecto a los de ingresos medios.



¿Cómo quedará la tarifa según Metrogas?



Metrogas es una de las principales empresas distribuidora de gas con más de 2,4 millones de usuarios. En este marco, preparo su informe para la audiencia donde especifica a cuánto llegarán los precios.

Allí, estima que para los usuarios R1 de menor consumo, pero altos ingresos, tendrán una suba de $ 2.819, mientras que para los consumos R2 podrían alcanzar un incremento de $ 7.757.