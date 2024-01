Supermercados vs. proveedores: la guerra por los aumentos que faltan y los precios libres

La libertad de precios aceleró la guerra entre las empresas de consumo masivo y los grandes supermercados, que tienen espaldas para negociar o, como decidieron en las últimas semanas, para colgar carteles en góndolas vacías que responsabilizan a los proveedores por "aumentos desmedidos" que no estaban dispuestos a convalidar.

Las industrias buscan equiparar precios y márgenes a los de los comercios de barrio, pero las cadenas pujan por mantener precios más bajos y promociones , a cambio de la exposición y el volumen de ventas que ofrecen.

Las críticas que calla la industria y la obsesión por la deuda comercial y las importaciones

Fin del Compre sin IVA, créditos ANSES y Ganancias: el Gobierno ajusta otro 2% del PBI

La pelea todavía no tiene reglas de convivencia. Distintas empresas de consumo que visitaron, en las últimas semanas, a los nuevos funcionarios de la Secretaría de Comercio se llevaron alguna reprimenda porque "se fueron al c..." con los aumentos. Pero no pasó de eso. El Gobierno dejó en claro que, más allá de promover negociaciones entre privados para armar canastas de consumo básico que hasta ahora no prosperaron masivamente, no intervendrá en la formación de precios.

Precios desaceleran

De los datos que relevan las consultoras, se desprende que las empresas de consumo masivo buscaron rápidamente, entre fines de noviembre y las primeras semanas de diciembre, recomponer márgenes.

Según Eco Go, el rubro Alimentos y Bebidas se movió a una velocidad creciente de entre 8,3% y 11,3% semanal en las primeras tres semanas del último mes de 2023. Pero en las últimas dos semanas relevadas, la última de diciembre y la primera de enero, las remarcaciones viajaron al 3,1%.

Eco Go registró una fuerte desaceleración en alimentos.

Para la firma que dirige Marina Dal Poggetto, enero apunta a una inflación de alimentos de 20,6% y a un IPC general que -aunque depende de cómo se definan los aumentos en precios regulados- podría ser del 19%.

LCG tiene números dispares, pero una tendencia similar. La inflación de alimentos y bebidas registró su pico en la tercera semana de diciembre (11,5% semanal), y desaceleró a 7,1% y 4,6% en las últimas dos semanas relevadas.

No hay plata

El presidente Javier Milei, en radio La Red, lo celebró de una manera particular: "Hicimos que la gente no tuviera pesos para convalidar precios más altos, hubo retracción de valores. Si da 25, ese número ya estaba en la segunda semana, es este efecto de que las gaseosas, la carne y otros productos bajaron, estaríamos ante un caso casi inédito donde quebraste la tendencia", afirmó.

Javier Milei reveló cuál fue la estrategia del Gobierno para contener la inflación: "Hicimos que la gente no tuviera pesos"

El vocero presidencial Manuel Adorni dijo este miércoles, antes de que se conozca el IPC de diciembre del Indec, que "cada punto de inflación es responsabilidad del gobierno anterior". Dio la lectura oficial sobre la dinámica de los próximos meses: "Lo que estamos haciendo es no barrer debajo de la alfombra, como hacía el gobierno anterior", dijo. Y aseveró que hay "meses de mucha inflación" por delante.

Industrias, almacenes y supermercados

Fernando Savore, vicepresidente de la Confederación General Almacenera, marca un pulso dramático, pero con desaceleración de precios. "Entre la última semana de noviembre y fines de diciembre, la mercadería duplicó su valor, literalmente, como en el caso del café", dijo. "En enero, hubo aumentos, pero no tan agresivos, del 15% en café y 12% en lácteos, por ejemplo", añadió.

Café es uno de los productos que cuesta encontrar en los supermercados. También se detectan faltantes en productos de higiene y limpieza y otros alimentos. Estos recibieron listas con incrementos de dos veces más altos que los que acusan los almaceneros.

En las dos primeras semanas del mes, las grandes superficies recibieron actualizaciones de entre 25 y 50% adicional de marcas líderes de gaseosas, entre 20 y 30% del fabricante top de golosinas y galletitas, de 20 a 35% de empresas lácteas, 20% en aceites y hasta 45% en bebidas con alcohol.

El programa "Compre sin IVA" dejó de estar vigente este mes.

"Los proveedores pretenden equiparar los precios de venta con los de los otros canales para recomponer márgenes", comentó una fuente de las grandes superficies. "Durante la época de los controles de precios, se les redujo muchísimo los plazos de pago, desaparecieron bonificaciones y nuestro canal achicó márgenes", contó. Así y todo, la brecha de precios con autoservicios para canastas similares llegó a ser de hasta 50%. "Esa diferencia puede achicarse, pero no se puede equiparar", agregó.



Un fabricante de primera línea contó que las remarcaciones más altas se concentran en productos premium y que la recuperación de márgenes viaja a un 20% mensual.

Pero ahora comienza a jugar la propia dinámica inflacionaria. A ese terreno perdido que las empresas procuraron recuperar de golpe y cuanto antes seguirá el impacto en costos de los insumos (por tipo de cambio de $ 800 más impuesto PAIS, en muchos casos), actualizaciones paritarias, combustibles y, cuando lleguen, las subas de tarifas.