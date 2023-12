Precios 'diferenciados': la pelea de los súper, los futuros aumentos y el "siga siga" de Comercio

Ni Cuidados, Claros o Justos. El Gobierno de Javier Milei dejó en claro desde el primer día que no intervendría en la regulación de precios y la secretaría de Comercio a cargo de Pablo Lavigne y el coordinador Juan Pazo dejan hacer. No hay controles y la defensa ante los aumentos que llegan con subas de hasta el 200% queda en manos del consumidor y los propios comerciantes que no quieren perder ventas.

El grupo de supermercados asociados en la "Red Súper Argentinos" anunció que desde el miércoles aplicará un descuento del 20% en los precios de 20 productos de la canasta básica por 60 días. El plan fue bautizado como "Precios Diferenciados" y presentado por la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), que nuclea cadenas pyme en las provincias.

Abarcaría azúcar, yerba, fideos, harina, aceite, galletitas, dulces, huevos, leche, pan legumbres, puré de tomate y dulce de leche. También sumarían gaseosas, te, mate cocido, papel higiénico, jabón de tocador, lavandina, rollos de cocina y detergente. No hubo una negociación con la secretaría de Comercio y alcanza sólo a los locales de esa red.

Los aumentos llegaron al 80% en panificados y hasta el 200% en aceites tras la caída del fideicomiso

En el sector hubo dudas sobre la promoción sin precios especificados ni productos referenciados, así como dónde se aplicará. Comercio escucha las ideas y las propaga, incluso de cadena a cadena, desde la "Canasta Protegida" al "Precio más bajo", que garantizan los valores más baratos en el área de influencia.

Los acuerdos surgen entre privados, como la canasta de carnes que acordaron el consorcio ABC y ChangoMás, Cencosud y Carrefour por cinco cortes a precios populares hasta el 31 de este mes, que ofrece asado a $ 4900 o el vacío a $ 5900 el kilo. Este acuerdo fue uno de los que mostró Comercio como ejemplo de hacia dónde se quiere ir. Pero no auditarán, sólo 'facilitarán'.

Las grandes cadenas nucleadas en la Asociación de Supermercadistas Unidos (ASU) buscan mantener un gap de precios favorable a los consumidores. Para esto, aseguran en el sector, negocian "intensamente" las nuevas listas de precios y buscan mantener su participación de mercado.

El Gobierno apunta a bajar la circulación de dinero y para eso busca deprimir los salarios

Cómo siguen los aumentos de precios

Las remarcaciones de proveedores se moderaron en los últimos días. Se espera cierta estabilidad de los precios y que se avance en promociones a partir de la segunda quincena de enero. "Hasta ahora se buscó el techo posible de precio en cada categoría, tanto por expectativas como para recomponer o sondear el mercado ", explican en el sector.

En promedio, en la primera ola de aumentos fue del 30-40%, mientras que en la segunda, algunos productos como panificados avanzaron un 80% mientras que otros lo hicieron hasta el 180%-200% como en el caso de los aceites tras el fin del fideicomiso y por impacto también de precios internacionales.