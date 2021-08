Las exportaciones tuvieron el mejor semestre desde 2013 por los buenos precios

El agro es un proveedor de dólares exclusivo. El saldo comercial hace años depende de sus exportaciones. En los primeros seis meses de 2021, los complejos agroindustriales tuvieron una participación del 70% sobre el total de las exportaciones nacionales.

Aunque la cosecha de soja no fue récord por falta de lluvias, el campo metió un gol gracias al aumento en los precios de las materias primas. En el primer semestre del año el país alcanzó el nivel de exportaciones más alto desde 2013 . Las ventas al exterior sumaron u$s 35.339 millones, un 28,3% más que en el primer semestre de 2020.

Los datos surgen de un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) que detalla que también hubo un importante crecimiento de las importaciones con el objetivo de reactivar la actividad económica. Las compras al exterior tuvieron un salto del 48,6% en los primeros seis meses con un valor de u$s 28.599 millones.

Los despachos al exterior compensaron el aumento y se alcanzó un superávit por exportaciones netas de bienes de u$s 6.740 millones. La composición del aumento de 28,3% en el valor exportado se sustenta por un aumento de 22,4% en los precios de exportación y un 4,7% en las cantidades enviadas al exterior.

"Si se analiza la evolución del balance comercial en el primer semestre de cada año, luego de fuertes déficit con el exterior entre 2017 y 2018, se logró retomar el superávit comercial en los años siguientes. No obstante, en los años 2019 y 2020 tal situación se alcanzó, pero no gracias a una suba de las exportaciones, sino a costa de una fuerte recesión económica que resintió el consumo de todo tipo de bienes incluyendo los importados", señaló el informe de la BCR.

Teniendo en cuenta las principales secciones de comercio exterior de bienes, hubo un rol preponderante de los principales sectores agroindustriales en la generación neta de dólares para financiar el resto de los sectores deficitarios.

Si se analiza el valor exportado rubro por rubro, las manufacturas de origen agropecuario (MOA) tuvieron un avance de 47,2%, los productos primarios del 1,5% y las manufacturas de origen industrial (MOI) de 44,2%.

Entre los sectores exportadores se destacan los "productos de las industrias alimentarias" vinculados casi exclusivamente a los subproductos del complejo soja con un superávit comercial de u$s 7504 millones, los del "reino vegetal" relacionados a los cereales, con un saldo positivo de u$s 6653 millones. Y, las "grasas y aceites animales o vegetales" con un superávit de u$s 4344 millones.

En total, el resultado de los principales sectores exportadores agroindustriales fue de u$s 21.429 millones.

En cambio, la mayoría de los importadores estuvieron englobados en bienes de capital e insumos que necesitan los sectores industriales. Por ejemplo, "máquinas y material eléctrico" tuvo un déficit de u$s 6835 millones y "productos químicos" de u$s 3034 millones. "En conjunto, estas dos secciones representaron el 62 % del déficit total obtenido por el sector", apuntaron desde la Bolsa rosarina.