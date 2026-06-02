Las exportaciones de bienes totalizaron 1.142 millones de dólares en mayo de 2026, lo que significó una caída interanual del 3% respecto al mismo mes del año anterior, según el Informe Mensual de Comercio Exterior de Uruguay XXI.

En el mes de mayo las ventas de carne bovina cayeron un 14%, por la menor faena que deriva en menos volúmenes de exportación, pese a la buena demanda externa.

Asimismo, se registró una baja en las exportaciones de celulosa, por menores precios de venta y, en forma paralela, se produjo una importante suba interanual en las ventas de lácteos, por mayores ventas a Brasil.

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En el acumulado anual las ventas suben 3%, con un monto acumulado de 5.271 millones de dólares. Las ventas de carne y celulosa lideran las exportaciones, aunque cayeron 3 y 5%, respectivamente, frente a igual período del año pasado. Les siguen las ventas de lácteos, concentrados de bebidas y maderas.

China y Brasil, los principales destinos

China, Brasil y la Unión Europea siguen siendo los principales destinos.

La Unión Europea lideró con 76 millones de dólares (40% del total), seguida por China con 67 millones de dólares (35%), aunque ambos destinos registraron contracciones interanuales significativas.

Los ganadores del mes fueron Turquía (+110%, 18 millones de dólares) y Corea del Sur (+185%, 12 millones de dólares), dos mercados que ganaron relevancia en la diversificación del destino de la pasta de celulosa.

La soja se ubicó con fuerza

La contrapartida de esta caída general llegó de la mano de la soja, que se ubicó en el tercer lugar del ranking con 180 millones de dólares y un crecimiento del 45% interanual.

Esto refleja los primeros movimientos relevantes de la nueva zafra, cuya cosecha tomó ritmo desde mediados de abril. China absorbió 126 millones de dólares (70% del total), con una suba de 65% respecto a mayo de 2025.

El dato más llamativo fue la irrupción de Egipto como segundo destino, con 51 millones de dólares (el 28% del total) cuando en mayo del año anterior ese mercado no había registrado compras de soja uruguaya. Ese desempeño llevó a Egipto a colarse entre los principales cinco destinos del mes, superando incluso a Argentina.