Aumentos de colectivos en AMBA: a cuánto quedará el boleto mínimo a partir de este lunes

El Gobierno cambió la forma de calcular y repartir los subsidios que reciben las empresas de colectivos de jurisdicción nacional del AMBA. Son las llamadas compensaciones tarifarias, con las que el Estado cubre parte de los costos reconocidos del sistema mientras los pasajeros pagan el boleto. Esto permite que el boleto cueste menos de lo que sale operar el servicio.

La nueva fórmula modifica cómo se calculan los ingresos y los costos de cada línea. Para repartir los fondos, suma otros criterios, entre ellos la cantidad de pasajeros transportados, los kilómetros recorridos, la eficiencia operativa y el tipo de energía que usa cada colectivo.

La medida se oficializó este viernes con la Resolución 83/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial. Rige para las liquidaciones de octubre de 2026 y las siguientes, hasta que se apruebe otro procedimiento.

Qué cambia en los subsidios a los colectivos

El cambio central está en cómo se calculan las Tarifas Teóricas de Referencia (TTR). Son valores técnicos que sirven para estimar cuánto debería recaudar cada línea y, con eso, repartir los subsidios (las compensaciones tarifarias).

Para armarlas, el Gobierno parte de la estructura de costos del sistema y la divide en fijos y variables. Los costos fijos incluyen seguros, patentes, peajes, impuestos y parte de los salarios. Los costos variables abarcan energía, lubricantes, neumáticos, mantenimiento, depreciación y también parte de los salarios.

La metodología también mide cuántos pasajeros transporta cada línea y qué distancia recorre cada usuario. Esos datos salen del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), que pasa a ser la fuente principal para medir pasajeros, usos, recaudación y otras variables operativas.

La principal novedad para los colectivos del AMBA es el Índice de Operatividad. Picasa

Un nuevo criterio: cómo funciona cada línea

La principal novedad para los colectivos del AMBA es el Índice de Operatividad. Ajusta los ingresos preliminares de cada línea según indicadores de calidad, regularidad, eficiencia y consistencia del servicio. Los elaboran áreas técnicas y organismos como la CNRT y Nación Servicios, y la autoridad de aplicación puede modificar cuánto pesa cada uno.

Así, el reparto de los subsidios ya no dependerá solo de costos e ingresos: también contará cómo funciona el servicio.

Más controles sobre los kilómetros

Los kilómetros registrados y validados por SUBE se usan para calcular los costos reconocidos, pero pueden ajustarse si hay aumentos de oferta sin relación con la demanda. Para eso, el Gobierno usará el Índice de Pasajeros por Kilómetro (IPK): si una línea suma kilómetros sin que los pasajeros crezcan en proporción, esos kilómetros pueden quedar total o parcialmente fuera del cálculo.

El esquema fija además un piso y un techo. Las líneas cuyos ingresos no llegan al costo mínimo reconocido reciben una compensación adicional, y los ingresos no pueden superar los costos totales más el margen de tolerancia de cada grupo tarifario.

GNC y colectivos eléctricos

Las nuevas TTR pueden fijarse según el tipo de energía que use cada unidad, para que los costos de las nuevas tecnologías se reflejen en los subsidios. La medida alcanza a las líneas de jurisdicción nacional del AMBA y a ciertos servicios interurbanos provinciales. Rige desde las liquidaciones de octubre.