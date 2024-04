"Subió la inflación para que después baje": la teoría de un execonomista de Milei

El economista Carlos Rodríguez, el referente del Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina (CEMA), fue muy cercano al presidente Javier Milei pero hoy está distanciado del mandatario. Luego de formar parte del equipo económico que acompañó al hoy mandatario en los inicios de la campaña, hoy no se siente cercano al líder de La Libertad Avanza (LLA) .

Rodríguez analiza los primeros pasos del actual Gobierno y sostiene que "Milei gobierna para la inflación, no para los ingresos", y afirmó que el presidente hizo "lo más fácil" según su visión, que es "subir la inflación para que después baje".

"La subió al 25% y ahora está feliz porque la bajó a 11%", apuntó, aunque recordó que "Massa la tenía al 6%".

En este sentido, dijo en diálogo con La Nación que el modelo de ajuste del actual gobierno " tiene una sola variable en mente, que es la tasa de inflación ", aunque destacó que "el problema es que no hay un plan económico para atacar el equilibrio fiscal. Ha habido una brutal reducción del gasto en todos los ítems de la administración nacional, desde las transferencias a las provincias, la obra pública y los sueldos".

Rodríguez, dentro de este escenario, también hizo referencia a la reactivación que podría mostrar la economía. Dijo que no ve "una reactivación en forma de V porque eso viene cuando simplemente tuviste un susto exógeno, como ocurrió con el Covid".