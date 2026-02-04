El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, volvió a encender la polémica sobre la apertura económica con un mensaje directo a los industriales, en una columna que calificó como “no apta para irritables”.

El funcionario desestimó el reclamo histórico de la “cancha nivelada” y aseguró que la Argentina debe abrir sus fronteras de inmediato, independientemente de la carga impositiva.

Aunque el sector privado asegura que en campaña Javier Milei prometió reducir la carga impositiva antes de iniciar la apertura del comercio internacional, para el Ministro, el argumento de que primero hay que bajar impuestos para luego poder competir es, en realidad, una salida cómoda del sector empresario.

OPINIÓN IMPOPULAR. TWEET NO APTO PARA IRRITABLES. Hoy voy a comentar sobre uno de los argumentos más comunes que usan economistas, periodistas, el empresariado (la @UIAok, por ejemplo) para cuestionar la apertura de la economía: el que no se puede abrir la economía porque… pic.twitter.com/ctCURcROKC — Fede Sturzenegger (@fedesturze) February 4, 2026

Sturzenegger sostiene que muchas empresas utilizan este discurso para evitar la competencia real mientras mantienen una postura aparentemente favorable al mercado.

La definición llega en un momento de máxima tensión, luego de que el grupo Techint perdiera una licitación clave frente a una empresa de la India, un hito que puso en jaque a sectores que hasta ahora se mantenían resguardados de la competencia asiática.

La polémica escaló en las últimas semanas y puso en evidencia el impacto de la política liberal no sólo sobre los sectores más sensibles como textil, indumentaria, calzado y electrodomésticos que enfrentaron en 2025 el boom de importaciones.

“El Gobierno se está peleando con los motores del empleo y consumo en todo el país, sin medir el impacto de largo plazo ¿quién va a emplear a los miles de trabajadores despedidos?“, se quejó un textil y señaló que “por un par” de “empresarios inescrupulosos” se castiga a toda la actividad.

“No entiende nada”, expresó un industrial bonaerense. “Nunca garpo un sueldo. Vive del Estado y los impuestos que pagan los industriales”, agregó y sentenció que la opinión será válida “el dia que tenga su propia industria, y le vaya bien como a muchos de nosotros”.

La “Doctrina Sturzenegger”

Para fundamentar su postura, el Ministro recurre a conceptos clásicos de la economía que desafían el sentido común proteccionista.

Crecen las importaciones vía courier de productos fabricados en China Maxx-Studio

Citando la Ley de Ventajas Comparativas, de David Ricardo, el funcionario explica que incluso si un país es menos eficiente en todos los rubros o tiene impuestos altísimos, el comercio sigue siendo beneficioso. Al abrirse, el país deja de gastar recursos en lo que hace mal para concentrarse en lo que es “relativamente mejor”.

Además, hace referencia al mito del empleo. El Ministro afirma que el comercio no destruye puestos de trabajo, sino que los redistribuye. Según su visión, el empleo se traslada de sectores ineficientes a sectores productivos de mayor valor. Además, sostiene que “cada importación crea su propia exportación”, ya que las divisas necesarias para comprar afuera deben generarse vendiendo al mundo.

En referencia directa a la polémica menos impuestos vs. apertura, Sturzenegger es tajante: los impuestos altos bajan la productividad y los salarios, pero no deben ser una condición previa para abrir la economía. La baja del gasto público y la apertura comercial deben correr por carriles paralelos pero independientes.

“Cuanto más desnivelada está la cancha, más beneficios se obtienen de la apertura, porque se deja de desperdiciar capital en actividades ineficientes”, afirma

Un mensaje a la UIA

Mientras la Unión Industrial Argentina (UIA) y otros sectores alertan por el impacto de los productos de bajo costo provenientes de Asia, el Gobierno ratifica su rumbo. La orden es clara: el beneficio del comercio para la sociedad está por encima de la protección de rentas empresarias específicas.

Para el Ministerio de Desregulación, la apertura económica es el instrumento para forzar una modernización que la Argentina ha postergado por décadas. La consigna parece ser competir ahora, mientras la “motosierra” avanza sobre el costo del Estado.

En la mira

En línea con el debate, el Ministro de Economía, Luis Caputo compartió un fragmento de una entrevista al empresario textil Marcelo Fernández donde asume: “estábamos caros”. “En privado te lo reconocen todos”, agregó Caputo.

Esto en privado te lo reconocen todos los empresarios textiles.

Excelente que algunos ya se animen a hacerlo también públicamente. https://t.co/RzJactHaZK — totocaputo (@LuisCaputoAR) February 4, 2026

Del otro lado, el sector industrial que, en general, celebra los resultados alcanzados en la macroeconomía, se descoloca.

“Estuvimos caros”, reconoció Fernández a El Cronista pero cuestionó que “van 2 años de latigazo”.

Tras el mea culpa, el dirigente de CEGERA dijo que el Gobierno ajusta -vía ingreso de importados- el precio de bienes de consumo masivo “para poder seguir aumentando servicios”.

En este punto se metió en la polémica por el INDEC al explicar que el rubro viene con incrementos por debajo del IPC y advirtió que por la estacionalidad, para febrero un salto de 10% en indumentaria y calzado eleva de 2,8% a 3,3% la inflación mensual.

De cara al inicio escolar, “si la gente compra importado el IPC no se modifica”, dijo pero alertó por el alto nivel de importaciones “sin monitoreo”. “Hasta el negocio de los que importan se va a romper”, por la caída del consumo y el nulo margen que se maneja.