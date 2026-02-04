En esta noticia <b>Multas millonarias</b>

El Gobierno nacional introdujo cambios significativos en el régimen de importaciones a través del Decreto 892/2025, una norma que modifica la forma en que se acredita el cumplimiento de los Reglamentos Técnicos (RT) para productos importados y que entrará en vigencia el 15 de febrero de 2026.

El objetivo de la apertura de la economía es agilizar la actividad comercial, evitar la duplicación de certificaciones y ensayos cuando los productos ya cumplen normas internacionales equivalentes; con todo esto, generar más competencia y presionar a la baja los precios en el mostrador.

Pese a la ola de flexibilización que generó el Ejecutivo en las compras al exterior, profesionales advierten que hay pasos imprescindibles que se deben cumplir y requisitos de índole técnico que, si se evaden, pueden generar multas millonarias .

“Los Reglamentos Técnicos son normas obligatorias vinculadas a la seguridad, calidad e identificación de productos, y su cumplimiento es condición necesaria para la importación y comercialización en el mercado argentino”, explicó Cristian Cochacok García de Consulting Ar en una presentación que organizó el Centro de Despachantes de Aduana (CDA).

Hasta ahora, en muchos casos, los importadores debían repetir ensayos o certificaciones a nivel local, aun cuando los productos ya contaban con avales técnicos reconocidos en otros mercados. La dinámica en la era Milei facilita, pero no alza todas las barreras para el ingreso de bienes del exterior.

Con el nuevo decreto, se habilita un régimen alternativo de acreditación que permite demostrar el cumplimiento técnico mediante certificaciones oficiales, organismos de certificación acreditados o informes de ensayo emitidos por laboratorios reconocidos de países o bloques considerados de referencia.

El listado que hoy integran la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Australia, Israel y la EFTA puede ser ampliado a futuro por la Secretaría de Industria y Comercio que lidera Pablo Lavigne.

Además, los importadores deberán presentar una Declaración Jurada en la que aseguren que los productos cumplen con las exigencias técnicas vigentes en Argentina, trasladando parte de la responsabilidad al operador económico.

El alcance del nuevo esquema es amplio e incluye, entre otros, productos médicos de bajo riesgo, cosméticos, productos de higiene personal y domisanitarios, así como determinados insumos veterinarios y fitosanitarios, estos últimos bajo la órbita de SENASA y con requisitos adicionales de declaración de no riesgo.

El decreto excluye expresamente a sectores sensibles como medicamentos, alimentos regulados por normas específicas, armas, fertilizantes y mercaderías usadas, que continuarán bajo los regímenes actuales

“En términos prácticos, el decreto no elimina los Reglamentos Técnicos vigentes, pero sí amplía las vías para demostrar su cumplimiento ”, señaló Cochacok García.

En la mayoría de los regímenes sectoriales —como productos eléctricos, eficiencia energética, acero, elementos de protección personal, juguetes, gasodomésticos y equipos de telecomunicaciones— se mantienen los requisitos, aunque se reconocen más certificaciones y ensayos realizados en el exterior .

Multas millonarias

Otro cambio relevante es el nuevo enfoque de fiscalización. La Aduana concentrará sus controles en esquemas de selectividad y análisis de riesgo, mientras que se refuerza la fiscalización posterior por parte de los organismos competentes.

Anuncio oficial | El Gobierno embarga los salarios, cuentas bancarias y bienes de todas las personas que NO completaron este trámite obligatorio

El decreto prevé sanciones severas ante incumplimientos, que incluyen multas millonarias, retiro de productos del mercado y prohibiciones de comercialización.

Las sanciones ya fueron ejecutadas sobre a la firma HL Catamarca S.A. por diferencias en el esquema eficiencia energética de heladeras (Res. SIyC N° 438/2024 por $150 millones.

Además, fue penalizada la firma SEBIGUS S.R.L. (Res. SIyC N° 313/2025) por la venta de un Teléfono didáctico y Pizarra mágica al detectarse problemas en la seguridad de los juguetes, por $105 millones. En el mismo rubro, recibió una sanción de $80 millones la firma PEARTEX S.A. (Res. SIyC N° 313/2025) por la comercialización de una Pistola Hidrogel Arma Juguete Rifle Sonido M416.