El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, este martes se reunieron con el gobernador de La Pampa, Sergio Zillioto, luego de la doble postergación de la reunión originalmente programada para enero.

A la salida del encuentro en Balcarce 50, el mandatario peronista comentó que puso sobre la mesa avanzar sobre los 600 kilómetros de rutas nacionales pasen a la provincia y el reclamo por el acuerdo de la deuda de las cajas jubilatorias, que se enmarca en $400.000 millones, entre otras cuestiones de agenda local.

Los funcionarios se pusieron al hombro la tarea de reunirse con todos los gobernadores para orquestar alianzas parlamentarias por la reforma laboral, que aterrizará en el recinto la próxima semana. No obstante, Ziliotto se enmarca dentro de los críticos.

“Se lo planteé recién en la reunión con Adorni y con Santilli, de que habría que ampliar el debate, buscar qué aporten los trabajadores, la CGT lo ha planteado, yo estuve reunido con CAME también, el sector de las pymes tampoco ha sido consultado”, le dijo a la prensa.

“Son reformas que son necesarias pero necesitan la participación de todos los actores, si no va a ser una ley que no va a tener asiduos. Siempre hay que plantear que la generación de trabajo no pasa por la modificación de una ley, tiene que ver con las relaciones laborales, con la economía. Esto no soluciona absolutamente nada, menos como está”, rechazó en ese sentido.

El gobernador además es uno de los que se abanderó del reclamo por la baja de la coparticipación que implicaría una reducción del impuesto a las Ganancias. Tanto él como las otras provincias díscolas, que a diferencia de La Pampa no tienen diálogo directo con la Nación, se reunirán por ese reclamo este miércoles en el marco de la reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI)