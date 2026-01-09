Pese a la estabilidad de algunos indicadores económicos que el Gobierno considera claves para el éxito de la gestión, Javier Milei y su equipo económico aún enfrentan dos obstáculos centrales que no le permiten consolidar el crecimiento: la falta de inversiones concretas y un riesgo país que no logra perforar el piso de los 500 puntos básicos (este viernes quedó en 565).

El economista Fausto Spotorno analizó en detalle las razones detrás de estos frenos y advirtió sobre los desafíos que deberá sortear el oficialismo en los próximos dos años.

Consultado sobre la ausencia de inversión extranjera, Spotorno fue directo: “La verdad es que no vimos grandes avances en ese aspecto. Recién ahora se empiezan a mover algunos anuncios, pero inversiones reales no hubo tantas, y es algo lógico porque en los últimos años las expectativas no fueron buenas”.

El economista explicó que la incertidumbre política jugó un rol clave. “Milei ganó las elecciones en 2023 y hasta el resultado electoral de octubre pasado seguía siendo un experimento político. Y el que pone la plata y sabe que no la va a poder mover por años no quiere invertir en un experimento político”, señaló.

Sin embargo, identificó un cambio reciente: “De a poco empieza a haber señales de que este camino no es transitorio”.

¿Qué necesita la Argentina para perforar los 550 puntos de riesgo país?

“¿Qué necesita la Argentina para perforar los 550 puntos de riesgo país? Es la pregunta del millón que se hacen en el Gobierno”, planteó Spotorno antes de enumerar varios factores.

Primero mencionó el cepo cambiario empresarial. “Hay algunas cosas que hay que definir, por ejemplo el cepo a las empresas, que todavía sigue estando vigente. Esa puede ser una explicación”, indicó.

Luego apuntó también a la inflación. “También hay que recordar que tenemos una inflación del 2% mensual, que para nosotros es baja pero para el mundo es altísima”, remarcó.

Pero además incorporó el contexto internacional. “También hay cuestiones internacionales, como las tarifas en Estados Unidos, los temas geopolíticos que hoy están a la orden del día, es un mundo muy riesgoso que hace que los inversores vayan a protegerse. Y queda poco espacio para que alguien venga a tomar riesgos a la Argentina y compre bonos”, explicó.

Expectativas para 2026

Sobre las expectativas para 2026, el economista señaló que “las proyecciones en general están esperando un crecimiento en orden al 3%, el Gobierno espera más, pero estaría ahí, entre el 3 y el 4% y la inflación cercana al 20%”.

En esa línea, destacó que “no hay tanta volatilidad y diferencia entre las estimaciones” y que “la disparidad es bastante chiquita”.

En cuanto a la posibilidad de tener una inflación que empiece con 0%, mostró escepticismo para el corto plazo. “Si pasa eso, es más probable que pase a fin de año, no ahora. De hecho la proyección de inflación en el REM creció, ahora se espera un 1,5% recién en junio, así que hay un mercado que postula cierta resistencia en el índice de precios. Hay dudas por el tema reservas principalmente”, afirmó.

Spotorno identificó un desafío clave para el equipo económico: “El Gobierno tiene el desafío de lograr un delicado equilibrio: el de monetizar la economía sin pasarse de rosca y que eso impacte en la inflación”.

“Entonces el mercado está evaluando eso, quiere saber cuál es la prioridad del gobierno entre monetización, inflación y actividad económica”, agregó.

Sobre los datos más recientes, analizó: “La actividad económica de noviembre fue negativa, los números no fueron buenos pero venía de dos o tres meses de recuperación. Sigue la heterogeneidad, en toda transformación siempre hay sectores ganadores y otros perdedores”.

Por su parte, y respecto a diciembre, señaló que “números oficiales casi no hay, solo aparecieron los datos de recaudación y el de confianza al consumidor y son muy mixtos, no dicen tanto”.

Su visión para el año es cautelosa. “Yo creo que la actividad va a crecer pero suave, no va a haber un rebote fuerte”, anticipó.