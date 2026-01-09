Los bonos soberanos transitan este viernes una rueda más ordenada, ya con el corte de cupón completamente digerido y con un mercado que empieza a mirar precios sin el ruido técnico de los pagos de ayer y hoy.

La dinámica es positiva, aunque sin mucha euforia. El dato que sintetiza mejor el clima es el riesgo país, que baja a 565 puntos, y se encamina a cerrar la semana en el nivel más bajo de los últimos días.

Los globales intentan recomponerse. El tramo corto y medio muestra señales de estabilización, con precios que dejan de caer y algunos rebotes marginales, mientras que los bonos más largos siguen algo más pesados. Los bonares exhiben una dinámica similar, aunque con algo más de volatilidad.

El tramo corto logra recuperaciones parciales luego de haber concentrado parte del castigo técnico, mientras que el resto de la curva se mantiene estable, con precios que empiezan a sugerir un piso más firme.

En el balance semanal, la performance de la deuda estuvo marcada casi exclusivamente por el efecto cupón. El riesgo país termina la semana más bajo, lo que confirma que el ajuste fue técnico y no conceptual.

ADR y acciones

En Wall Street, los papeles de empresas argentinas cotizan con mayoría de bajas y a contramano de esa plaza que sube tras un dato de empleo que no sorprendió al mercado. En Buenos Aires, el S&P Merval mantiene la buena performance y trepa 0,4% y en medido en dólares supera los u$s 2009.

La recuperación estuvo muy ligada a la remontada del crudo, que venía tambaleando por la incertidumbre que dejó la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

Wall Street marca nuevos récords

El S&P 500 marcó un récord intradiario este viernes, luego de que un dato de empleo más débil de lo esperado hiciera poco por modificar las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) a lo largo del año, mientras que un rally en las acciones del sector de semiconductores aportó un impulso adicional al mercado.

El Dow Jones sube 267,68 puntos (0,5%); el S&P 500 avanza 43,41 puntos (0,6%), a 6.964,87; y el Nasdaq Composite gana 172,56 puntos (0,7%).

Las acciones de chips lideran las subas. Broadcom y Lam Research avanzan 3,6% y 7%, respectivamente, y se ubicaron entre los principales impulsores del S&P 500. Intel saltó 7,1% luego de que Donald Trump afirmara haber tenido una “gran reunión” con el CEO del fabricante de semiconductores, Lip-Bu Tan.

Desde Balanz Research explicaron que la creación de empleo no agrícola en Estados Unidos fue de 50.000 nuevos puestos en diciembre, por debajo de los 70.000 esperados.

Además, los datos de noviembre fueron revisados a la baja, hasta 56.000 empleos desde los 64.000 informados inicialmente, lo que implica una revisión negativa acumulada de 76.000 puestos en los últimos dos meses.

En paralelo, la tasa de desempleo descendió a 4,4% desde 4,5%, en buena parte por la revisión a la baja del dato de noviembre, que pasó a 4,5% desde 4,6%, en un mes que estuvo afectado por el cierre del gobierno estadounidense.

La tasa de participación se ubicó en 62,4%, en línea con lo esperado. En cuanto a los salarios, crecieron 0,3% mensual y 3,8% interanual, frente a expectativas de 0,3% m/m y 3,6% a/a, respectivamente.

La reacción inicial del mercado de tasas fue acotada. Los bonos de mayor plazo cedieron parte de la suba inicial que mostraban al comienzo de la jornada. El Treasury a 10 años sube 1 punto básico hasta 4,18%, mientras que el bono a 2 años avanza 1,7 puntos básicos hasta 3,5%.

El mercado continúa descontando que el próximo recorte de tasas de la Fed llegaría recién en junio y la información de hoy probablemente refuerce la lectura de que la incertidumbre de corto plazo, asociada al cierre del gobierno, sigue distorsionando los principales indicadores económicos, sin alterar de forma sustancial la narrativa previa.