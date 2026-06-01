Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas escogen salvaguardar sus fondos con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este lunes, 1 de junio de 2026 , la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.686,5 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar aumentó 1.48%, mientras que en el último año registró una variación de -5.00%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 13.91%, lo que indica un comportamiento inestable con muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 12.98%.

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En los últimos 10 días el dólar mostró alta volatilidad: comenzó con retrocesos, alternó con avances y cerró con tres jornadas al alza consecutivas, dejando un balance general casi plano pero con sesgo alcista hacia el final.

La cotización del Dólar muestra una tendencia a la baja en comparación con los días anteriores. Esto sugiere una posible reducción en la demanda de la moneda o una mayor oferta en el mercado.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es fundamental tener en cuenta que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes detalles: