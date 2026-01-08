Nueva alianza: una potencia asiática desembarca en América Latina y buscará dominar el comercio regional

La industria manufacturera volvió a marcar una fuerte caída luego de meses de bajas moderadas.

El índice de Producción Industrial (IPI) marcó en noviembre una caída de 8,7% en noviembre, informó Indec.

Lo hizo luego de cuatro meses de caídas moderadas que siguieron a siete meses de subas consecutivas.

En comparación con el mes anterior, la caída fue de 0,6%.

Sin embargo, en los primeros once meses del año, la industria acumula un crecimiento de 2%.

Las mayores caídas anuales las registraron las ramas de textiles (-22,7%), automotor (-20,7%), productos de metal (-18,2%) y otros equipos y aparatos (-14%).

El rubro de mayor incidencia en el indicador, alimentos y bebidas, marcó una caída de 7,8%, por bajas en el procesamiento de carne vacuna, preparación de frutas y hortalizas, galletitas y productos de panadería, azúcar, gaseosas y vinos.

Las empresas consultadas por el Indec explicaron que la caída responde a una menor demanda interna.

En paralelo, “el volumen exportado de carne bovina –medido en toneladas equivalentes res con hueso– registra una caída interanual de 4,8% y representa el 31,5% de la producción de carne vacuna".

Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes cayó 23% anual, empujado por la menor fabricación de vehículos, que fue de la mano de las menores ventas en concesionarios de autos y utilitarios nacionales (-44%).

“Se observa una menor participación en las ventas a concesionarios de automóviles y utilitarios nacionales respecto al total de ventas de unidades a concesionarios, que representan el 35,8% en el acumulado de los once meses transcurridos del año”, indicó uno de los encuestados.

La fabricación de maquinaria cayó 17,9% en el mes, explicado por la menor fabricación de maquinaria agropecuaria (-16,3%): “Se observa una disminución en la producción y venta principalmente de tractores y sembradoras”.

La industria automotriz también mostró señales de desaceleración.

Dentro de textiles e indumentaria, los productos textiles mostraron un derrumbe del 36%.

“Según referentes del sector, la caída del nivel de actividad se vincula con una menor demanda local y con el ingreso de productos importados”, explicaron.

En el acumulado del año, la mayor caída la registran los productos de metal (-10,6%), seguido por productos textiles (-6,4%) y prendas de vestir (-3,5%).

“La disminución de la actividad del sector se vincula con la menor demanda local y el ingreso de productos importados”, agregaron los encuestados.

De las 16 divisiones, cuatro muestran caídas acumuladas.