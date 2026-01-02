En esta noticia Qué plantea el Presupuesto 2026

Este viernes 2 de enero, el primer día hábil del 2026, el Gobierno promulgó a través de dos decretos publicados en el Boletín Oficial el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.

Ambos proyectos fueron aprobados por el Senado el pasado viernes 26 de diciembre en el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso y, ahora, ya son oficiales.

La hoja de ruta presupuestaria de Javier Milei para 2026 se promulgó a través del Decreto 932/2025, mientras que la ley para que los argentinos saquen los dólares “del colchón” salió a través del Decreto 933/2025, ambos bajo la firma del Presidente, su jefe de Gabinete; Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El oficialismo logró la aprobación de ambas normas en tan solo pocas semanas. Ambas resultan clave para Milei en los próximos meses, dado que sientan el inicio de la segunda parte de su mandato; la cual encarará con un Congreso más favorable.

Ahora, el Gobierno espera extender el llamado a sesiones extraordinarias durante el verano para comenzar a tratar las reformas que aspira a probar también de forma acelerada. En particular, el proyecto de modernización laboral sería el primero bajo análisis.

Qué plantea el Presupuesto 2026

El Presupuesto 2026, sancionado como la Ley 27.798, establece en su artículo 1° la piedra angular de la gestión económica de Milei: la defensa del equilibrio fiscal.

“Establécese que el Presupuesto General de la Administración Nacional, al cierre del Ejercicio Fiscal 2026, deberá presentar una ejecución con resultado financiero equilibrado o superavitario”, dictamina de entrada la norma.

En esta línea, el Gobierno proyecta un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,2%, esto implica un resultado de $ 2,7 billones para el gasto del Sector Público Nacional.

En sus proyecciones, el Presupuesto también espera que el Producto Bruto Interno (PBI) crezca un 5% este año.

Por su parte, la inflación anual alcanzaría el 10,1% -contra más del 27% con el que cerraría el 2025- mientras que el dólar oficial cerraría diciembre 2026 con un valor menor al actual, a $ 1423 (el oficial hoy cotiza a $ 1480, mientras que el mayorista supera las $ 1475).

Además, el proyecto prevé un crecimiento del consumo privado del orden del 4,9% y una evolución del consumo público del 1,5%. En cuanto a la inversión, el Gobierno espera una disparada del 9,4%.

Pese al rechazo de la oposición, la Ley 27.798 se aprobó con la derogación de distintos fondos y sistemas clave para el financiamiento educativo, de la ciencia y la tecnología, y las Fuerzas Armadas.

En particular, el artículo 30 del capítulo 2 fue de los que más controversia generó en el Congreso, aunque finalmente se lo aprobó en la votación final.

Este contempla la eliminación de distintos artículos vinculados al financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Educación Técnico Profesional y el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEP).

Debido a esto, Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FNEP) y el FONDEP serían eliminados a raíz de la derogación de los artículos que los crearon en primer lugar.