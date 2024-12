La sorpresiva recomendación de Claudio Zuchovicki para los nuevos contratos

El final de la denominada Ley de Alquileres y la amplia oferta de créditos hipotecarios UVA cambiaron abruptamente el escenario para todos los inquilinos del país. Ante este nuevo panorama, Claudio Zuchovicki lanzó una recomendación clave a tener en cuenta antes de firmar nuevos contratos.

En una entrevista con Radio Metro, el consultor financiero aseguró que, con la inflación a la baja, sigue siendo aconsejable tomar un préstamo hipotecario, aunque aclaró que la decisión depende de los "riesgos" que esté dispuesto a tomar cada uno.

"Yo puedo contestar en base a lo que a mí me parece y a lo que le aconsejaría a mis hijos, pero no significa que esté bien para todos. No me puedo poner en la piel de cada un y en los miedos que puedan llegar a tener. Pero si vos sos joven, en algún momento te tenés que arriesgar", aseveró.

"En el futuro te pueden aparecer millones de problemas que no tienen nada que ver con lo que uno programe. Hay momentos en la vida en los que tenés revancha, te podés equivocar, pero hay momentos en los que salís de la situación en la que estás si asumís los riesgos. Peor es quedarte siendo muy conservador y no cambiar, sobre todo si no estás contento con tu situación actual ", agregó recomendando avanzar con el crédito.

"Los inquilinos también le tienen que tener miedo a la inflación"

Al ser consultado sobre el miedo de un rebote inflacionario que impacte en las cuotas, Zuchovicki señaló que la misma escalada de los precios podría impactarle a quienes actualmente alquilan, por lo que no sería algo que incline la balanza al momento de analizar si tomar o no un crédito UVA.

"Si vos le tenés miedo a la inflación y que por eso tenés miedo de que te crezca el crédito UVA, tenele el mismo miedo si estás alquilando, porque si alquilas también te sube el valor del alquiler", apuntó.

Además, Zuchovicki resaltó que la práctica del ahorro "comenzó a tener más sentido" por la recuperación de los salarios, y eso podría influir en la decisión de pensar en la compra de una propiedad.

"A mis hijos los estoy incentivando a que traten de pasarse del alquiler al crédito hipotecario. Antes quizás el sueldo te alcanzaba para más, pero en dólares eran 300 dólares y solamente podías ahorrar 10 o 20. ´Con veinte dólares no llego a ningún lado, si junto eso nunca me compro nada, ¿sabes qué? Mejor me voy a bailar, voy a cenar afuera´, me decían mis hijos", ejemplificó.

"Ahora, aunque te alcance para menos, un salario promedio en dólares en Argentina es de 800, 900 dólares, y eso te permite ahorrar 100. Entonces ese ahorro ya tiene sentido, se puede pensar en capitalizarlo en una moto, en un auto o en una propiedad", opinó.

Por último, y en relación con el índice de precios al consumidor y su comportamiento en el último tramo del 2024, el analista señaló que noviembre y diciembre serán "los últimos dos meses con correcciones de precios relativos".

"La caída del impuesto PAIS va a hacer que muchos productos bajen, todo lo importado va a salir más barato, y eso va a tener una implicancia en la inflación, pero al mismo tiempo van a aprovechar para corregir el último eslabón que queda, el de los precios relativos de las tarifas y de los servicios, con lo cual va a ser muy despareja la inflación que cada uno sienta", finalizó.