Silvina Batakis junto a los ex funcionarios de Martín Guzmán: otro día de incertidumbre, rumores y hermetismo

"No van a encontrar nada por acá, no hay órdenes de arriba". En la tarde del segundo día de Silvina Batakis como ministra de Economía confirmada -apenas el primer día completo desde su asunción-, reinaba el desconcierto entre los trabajadores del Palacio de Hacienda, que esperaban una definición sobre la llegada de los nuevos colaboradores para tener directivas claras .

El clima era bien distinto al del lunes, cuando la algarabía y la emoción de los hombres y mujeres de Martín Guzmán se trasladaron hasta la Biblioteca del mega ministerio, en el segundo piso, para despedir entre aplausos al renunciante funcionario.

Silvina Batakis: "Vamos a seguir el programa económico"

Los colaboradores del equipo del ex ministro de Economía, que acompañaron al platense hasta el sábado de su renuncia, volvieron ayer a sus oficinas en el Palacio de Hacienda para " ordenar la transición ".

Allí estuvieron el ex secretario de Hacienda, Raúl Rigo; el ex secretario de Política Económica, Fernando Morra; y la ex jefa de Gabinete de Asesores de Guzmán, Melina Mallamace, entre otros.

La flamante titular del Palacio de Hacienda llegó alrededor de las 9.30 y mantuvo otro día de reuniones para decidir el ingreso de nuevos secretarios en áreas claves. Hasta el cierre de esta edición ni siquiera tenía nombrado un asesor en Comunicación y tenía la ayuda de Presidencia.

Durante esas horas, seguía la corrida cambiaria y el desplome de los bonos argentinos, en otro día de incertidumbre e inquietud entre los "mercados" por la ausencia de definiciones políticas, pese a las declaraciones de Batakis que señalan la continuidad del programa económico y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La energía, clave de la nueva etapa

Las miradas apuntaban ayer a un sector clave de la política macroeconómica, el mismo que una y otra vez quiso dominar el académico de Columbia y determinó su salida.

Si bien Batakis asumió con el aval de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Alberto Fernández le prometió control total del área energética . La "Griega" declaró en dos entrevistas que avanzará con la segmentación de los subsidios a las tarifas y un aumento para los sectores de mayores ingresos, algo en lo que nunca hubo pleno consenso en las distintas vertientes de la coalición gobernante.

Por eso los rumores se multiplicaban durante la tarde y el hermetismo copaba las oficinas de los pisos 6 y 7 de los distintos edificios conexos del Ministerio de Economía. Allí tienen despacho el secretario de Energía, Darío Martínez, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.

Basualdo, que es el principal referente en Energía de La Cámpora y cuya influencia trasciende el sector eléctrico, fue el funcionario que resistió cuando Guzmán lo quiso echar intempestivamente por los medios luego de objetar la baja de los subsidios con un aumento de las tarifas generalizado en medio de la campaña electoral de 2021.

Desde aquel 30 de abril del año pasado se empoderó y empezó a ganar trascendencia pública, con reuniones y fotos con gobernadores, intendentes y legisladores del Frente de Todos.

Martínez, en cambio, hizo equilibrio permanente entre Guzmán y el cristinismo, hasta que se volcó definitivamente sobre La Cámpora durante el proceso de definición de las recientes subas de tarifas en junio .

Si bien era el hombre con mayor rango en los papeles, prefirió no encabezar ninguna de las tres audiencias públicas (por gas, energía eléctrica y segmentación) que encargó el ex ministro y se realizaron en mayo. En cambio, se sumó a una foto con Basualdo en una recorrida por una central termoeléctrica de Albanesi, en Ezeiza, para mostrar "gestión". "Mientras ellos piensan en aumentar las tarifas, nosotros trabajamos", contaron en su equipo.