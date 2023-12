El último mensaje de Alberto Fernández: "Siento pesar por no poder concretar todo lo que nos propusimos"

El presidente saliente, Alberto Fernández, emitió un mensaje mediante una Cadena Nacional en donde realizó un balance de su presidencia, recordó los 40 años de democracia y se despidió del cargo que asumirá Javier Milei el próximo domingo.

"Agradezco el esfuerzo y el sacrificio de tantos y tantas que no bajaron los brazos, el 10 de diciembre es el símbolo del consenso democrático", sostuvo Fernández en el mensaje que debía emitir antes de dejar por última vez la Casa Rosada.

También esgrimió autocríticas sobre la gestión que comenzó en 2019: "Tengo sensaciones encontradas, tengo satisfacción con los avances en muchas áreas, pero siento pesar por no poder concretar todo lo que nos propusimos, sé que tengo responsabilidad".

La foto que difundió Presidencia del último mensaje de Alberto Fernández

Según consideró, su Gobierno entrega a la próxima administración "un país más federal, más potente, más justo, aunque es claro que en el discurso público pesan más los debe que el haber" además de considerar que en este panorama "no es necesario un ajuste".

"Con semejante escenario no es razonable pensar en un ajuste que detenga nuestra producción y restrinja el empleo y el consumo que tanto nos ha costado recuperar. Debemos cuidar que, bajo el argumento de querer resolver el problema fiscal, no se vulneren los derechos de los que trabajan", afirmó.



El mensaje final de Alberto Fernández

Esta Cadena Nacional es una de las pocas que realizó el presidente saliente durante su gestión. Tan solo estuvieron presentes las aperturas de sesiones ordinarias del Congreso además de la visita que realizó a la Antártida a principios del 2023.

"Las circunstancias y el contexto no nos acompañaron, deberíamos haberlo hecho mejor, diferente, o no encontramos las herramientas adecuadas. Guardo el dolor profundo de no haber mejorado la vida de quienes están en la pobreza, no voy a esperar el juicio de la historia que suele ser benévolo", analizó desde el Patio de las Palmeras en la Casa Rosada.

Sobre los cuatro años al frente del Gobierno nacional, aseguró: "Siento satisfacción con todo lo hecho y construido, pero también siento pesar por no haber podido concretar todo lo que nos propusimos alcanzar. Lo que faltó hacer, lo que nos impidieron hacer, lo que no debimos hacer o lo que debimos haber hecho de otro modo".



"Como siempre nos marcaba Néstor, como siempre creyó Cristina, estoy convencido de que hacemos política para poder transformar la Patria. Mi reconocimiento también a ellos", finalizó su mensaje con una referencia a su compañera de fórmula.