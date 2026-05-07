El presidente Yamandú Orsi salió este miércoles al cruce de las críticas que suscitó su visita al portaaviones de Estados Unidos, y la enmarcó como una decisión de Estado orientada al interés nacional y no a una agenda partidaria. “Soy presidente del Uruguay, no estoy aquí y no hago política exterior representando una fuerza política, lo hago pensando en lo que le conviene al Uruguay”, sostuvo. Orsi afirmó comprender las objeciones recibidas, aunque no necesariamente compartirlas, y remarcó el valor de la libertad de expresión en el debate público: “La libertad es lo mejor que nos puede pasar”. Según el mandatario, el episodio no ameritó “ninguna llamada en particular”. Consultado sobre las críticas internas, en particular las expresadas por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, Orsi defendió la pluralidad de voces dentro del Ejecutivo: “Que sean mis ministros no quiere decir que los amordace; la libertad antes que nada”, afirmó, subrayando que la pertenencia a su gabinete no implica silencio.