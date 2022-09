Sergio Massa busca divisas: los dólares de argentinos en el exterior y a cuánto llega la deuda externa

Durante el segundo trimestre de 2022, la cuenta corriente arrojó un déficit de u$s 894 millones según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En medio de la búsqueda de Sergio Massa de divisas, el organismo también informó cuántos dólares tienen los argentinos en el exterior.

Esto se explica por un déficit en el ingreso primario de US$ 2.904 millones, compensado parcialmente por el ingreso neto registrado en la balanza de bienes y servicios por US$ 1.446 millones y del ingreso secundario por US$ 563 millones.

La cuenta financiera mostró un ingreso neto de capitales de US$ 2.119 millones. Por efecto de las transacciones de la balanza de pagos, las reservas internacionales aumentaron US$ 1.283 millones .

El saldo de servicios del segundo trimestre de 2022 resultó deficitario en u$s 1.619 millones. Este deterioro se explicó principalmente por la suba del déficit registrado en transporte (u$s 693 millones), viajes (u$s 295 millones) y propiedad intelectual (u$s 92 millones), que fue parcialmente compensado por la mejora en otros servicios empresariales (u$s160 millones).

STOCK DE DEUDA

El stock de deuda externa bruta total, con títulos de deuda a valor nominal residual al 30 de junio de 2022, se estimó en u$s 274.837 millones. En ese sentido, mostró una baja de u$s 567 millones menor respecto al trimestre anterior.

"El incremento observado en la deuda del sector institucional Sociedades no financieras, hogares e instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH) no alcanza a compensar la baja registrada por el resto de los sectores institucionales en sus respectivos niveles de deuda externa ", detalló el Indec.

Por otra parte, la posición inversión internacional neta fue acreedora en u$s 110.747 millones, u$s 5.376 millones menor que en el trimestre inmediato anterior. "Esto se debió a que se produjo una caída en el valor de mercado de los activos externos en manos de los residentes al mismo tiempo que se estimó un incremento en el valor de mercado de los pasivos externos", agregó el informe.

DÓLARES EN EL EXTERIOR

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, recordó que se encontraron 2500 personas que mostraron diferencias en sus declaraciones en el exterior, y que en esos casos se están profundizando los análisis, según la agencia Télam.

El Gobierno espera que a partir de 2023 comience a regir el intercambio automático de información tributaria con los Estados Unidos. "Ya hemos mandado el convenio a Estados Unidos para ver si podemos concretar el anhelo de tener online la información", enfatizó.

"En este caso hemos alcanzado a más de 2500 personas humanas que mostraron diferencias con respecto a lo informado en el exterior, este caso es sobre las declaraciones de Bienes Personales y Ganancias del periodo fiscal 2018", aseguró Castagneto a Radio Nacional.

"Esto es resultado del cruce de información financiera, también se le ha solicitado información a países como Uruguay, Suiza, Luxemburgo, Francia, Italia, España, Bahamas y Andorra", agregó y prometió resultados para cuando se terminen de cruzar los datos.

El titular de la AFIP previó "una recaudación interanual récord, viene creciendo, es una de las metas que nos planteó el FMI", aunque impacta la inflación, que se pronostica cerca del 100%. "No hay una recesión en Argentina, al contrario, hay una gran expansión; tenemos que solucionar la inflación y la mejora de ingresos", cerró Castagneto.