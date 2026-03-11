En medio de un contexto económico marcado por ajustes fiscales y necesidades de financiamiento, la deuda externa de Colombia volvió a ubicarse en el centro del debate económico. Las cifras más recientes muestran un crecimiento importante que volvió a encender la discusión sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Aunque el país ha recurrido históricamente al financiamiento internacional, los datos de 2025 reflejan un aumento significativo en las obligaciones externas, especialmente dentro del sector público. Este comportamiento ha sido seguido de cerca por analistas, inversionistas y organismos financieros. El panorama no se explica solo por un factor puntual. El crecimiento de la deuda externa de Colombia está relacionado con emisiones de bonos, préstamos internacionales y necesidades de financiamiento del Estado, lo que llevó a que el saldo total alcance niveles relevantes dentro del Producto Interno Bruto. Según estadísticas del Banco de la República, la deuda externa de Colombia cerró 2025 en US$246.801 millones, lo que representó un aumento de US$25.848 millones frente a 2024, equivalente a un crecimiento del 11,7%. Este monto representa aproximadamente el 53,8% del PIB colombiano, una proporción que refleja el peso que tienen los compromisos financieros externos dentro de la economía nacional. Dentro del total, la deuda externa del sector público fue la que más creció. El saldo alcanzó US$152.747 millones, con un incremento cercano al 23,5% en comparación con el año anterior, impulsado principalmente por el aumento de obligaciones de largo plazo. Las cifras también muestran que el 86,1% de la deuda externa corresponde a pasivos con vencimientos superiores a un año, mientras que el 13,9% restante corresponde a créditos de corto plazo, según el balance del banco central. El informe del Banco de la República señala que el 61,9% del total de la deuda externa corresponde al sector público, mientras que el 38,1% pertenece al sector privado. Dentro de la deuda pública externa, el 76% corresponde al Gobierno nacional, el 16% a entidades descentralizadas y el 8% restante a otros deudores del sector público. Por tipo de acreedor, los títulos de deuda como bonos representan el 65% del saldo total, mientras que los préstamos de banca multilateral equivalen al 21% y los créditos de entidades bilaterales y financieras al 14%. Durante 2025, el servicio de la deuda pública externa de largo plazo alcanzó US$19.505 millones, de los cuales US$12.988 millones correspondieron a amortizaciones y US$6.517 millones a intereses. En paralelo, el sector privado registró una deuda externa de US$94.054 millones, equivalente al 20,5% del PIB, con una mayor participación de empresas no bancarias. Otro dato relevante es que la tasa promedio de interés de la nueva deuda externa del sector público se ubicó en 6,1% en 2025, por debajo del 7,8% registrado en 2024, lo que refleja condiciones de financiamiento ligeramente más favorables en comparación con el año anterior.