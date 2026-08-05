La nueva ley de propiedad privada cambia reglas para escriturar: quiénes podrán acceder y ser dueños
El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada propone reformar el régimen de regularización dominial. Deja atrás el histórico límite temporal de 2009 pero también elevará las exigencias para acceder.
La caída del Brent y la mejora del clima geopolítico impulsaron un rebote en Wall Street. Analistas identifican los Cedear que ofrecen mejores oportunidades para capturar el nuevo impulso del mercado estadounidense