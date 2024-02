"Nunca fui...": la respuesta de López Murphy a Milei luego de que lo calificara de "traidor" y "basura"

Cotizaciones relacionadas

El diputado Ricardo López Murphy sostuvo hoy que los "agravios" pronunciados por el presidente Javier Milei contra su persona son "una actitud inaceptable", aseguró que esa actitud no lo va "a intimidar" y le deseó al mandatario "templanza y sabiduría" en su gestión.

En tanto que dirigentes de diversos espacios políticos expresaron su solidaridad con el exfuncionario del Gobierno de la Alianza.

"Es malo que el presidente de la República esté agraviando a sus conciudadanos y a los congresistas del país. No me va a intimidar y voy a seguir manteniendo mis posiciones como lo he hecho a lo largo de 50 años", dijo López Murphy esta mañana en declaraciones a Radio Con Vos.

Anoche, Milei calificó al diputado de "traidor" y lo criticó por considerarlo parte de quienes "se disfrazan de liberales y son verdaderas basuras que van en contra de las ideas", en declaraciones que realizó durante su visita a Corrientes donde participó del décimo aniversario del Club de la Libertad.

Milei destrozó a López Murphy durante su participación en el décimo aniversario del Club de la Libertad, en Corrientes.

En respuesta, López Murphy le respondió al mandatario -en su cuenta de la plataforma X- al afirmar que "por republicano respeto" a la investidura presidencial se reserva "la respuesta que de otro modo merecería". Y sostuvo que sus "muchos años luchando con coherencia y civismo por nuestra Patria" hablan por él.

"Jamás fui su enemigo pero si decide darme tal carácter, allá usted. Yo suelo enfocarme en lo importante y no en cuestiones personales. Le deseo templanza, sabiduría y que Dios lo acompañe en el importante trabajo que tiene por delante", añadió en su publicación realizada en la medianoche.

Milei vs. López Murphy: el arco político apoyó al diputado

Luego de las declaraciones, distintos dirigentes y referentes políticos expresaron su apoyo a López Murphy.



"El nivel de la respuesta de López Murphy al Presidente habla tan bien de Ricardo que no tengo dudas que si Milei reparara 5 minutos en su furia inconducente y canalizara mejor su energía, lograría mucho más de lo que se propone y que la Argentina necesita", escribió en X el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López.



Por su parte, el diputado nacional por Unión por la Patria (UxP) Eduardo Toniolli respondió la publicación de López Murphy y le apuntó que "Milei solo reconoce súbditos o enemigos".

"De rodillas o de pie: no hay margen para reptar, estimado", remarcó en un mensaje que fue reposteado por la expresidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau.