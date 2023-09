El oficialismo quiere votar la suba del piso de Ganancias y modificar la Ley de Alquileres

Con la Ley de Alquileres y la suba del mínimo no imponible de Ganancias como plato fuerte, el Senado puso en marcha la sesión convocada para las 14 por el oficialismo. En el que será el segundo debate del año, el oficialismo insistirá con el pliego de Ana María Figueroa, la jueza que entiende en las causas Hotesur y Los Sauces, pese al rechazo de Juntos por el Cambio, que alerta que el debate es una "trampa".



Según pudo saber El Cronista, se prevé la presencia del ministro de Economía, Sergio Massa, al momento de la votación de la Ley de Ganancias que él mismo impulsó.

La sesión especial convocada por el oficialismo será larga: los temas listos para ser votados en el recinto se acumulan desde mediados de abril, cuando la cámara que lidera Cristina Kirchner sesionó por primera y única vez en el año.

"Buenas tardes, ¿cómo les va? Tanto tiempo", saludó la Vicepresidenta a los senadores de Juntos por el Cambio cuando ingresaron al recinto luego de que el oficialismo reuniera el quórum para poner en marcha la sesión.

Para poner en marcha el debate, el Frente de Todos sumó el acompañamiento del grueso de los senadores de Unidad Federal (salvo la schiarettista Alejandra Vigo) así como también de los tres monobloques que integran Alberto Weretilneck, Clara Vega y Magdalena Solari Quintana para reunir el quórum y así poner en marcha la segunda sesión del año.

¿Qué se vota en la sesión?

En la sesión convocada para las 14, la bancada que lidera José Mayans buscará sancionar la ley que fija el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias en 180 salarios mínimos, vitales y móviles. Al mismo tiempo, el texto establece que ese piso se ajuste semestralmente, en los meses de enero y julio de cada año.

El oficialismo logró reunir el quórum para poner en marcha la sesión.

Al Frente de Todos le urge sancionar el proyecto que se convirtió en uno de los caballitos de batalla de la campaña de Massa. Incluso, la CGT y el Movimiento Evita realizarán un acto mañana, en las inmediaciones del Congreso, para volver a expresar su apoyo a la candidatura del ministro de Economía.

El oficialismo también apunta a tratar la reforma de la Ley de Alquileres. En comisión, el Frente de Todos, junto con el bloque Unidad Federal dictaminaron un proyecto que difiere del aprobado en Diputados.

En concreto, el texto que se votará esta tarde, y que tampoco recibirá la venia de Juntos por el Cambio pero, de vuelta, sí del grueso de las bancadas provinciales, mantiene los contratos en tres años, establece una actualización semestral (hoy es anual) a través del Coeficiente Casa Propia , que elabora el ministerio de Hábitat.

Es por eso que la iniciativa deberá volver a ser tratada en Diputados, en donde la Cámara podrá insistir con la versión aprobada en la sesión del 23 de agosto o bien, plegarse a la versión del Senado.

Juntos por el Cambio expresará su rechazo ante el proyecto de Ganancias, igual que en Diputados. La postura de la coalición opositora es la sanción de la medida, que tendrá un impacto del 0,8% del PBI en 2024, generará mayor inflación.

Misma postura tomará al momento de la votación de la Ley de Alquileres. Es que la bancada que lidera Alfredo Cornejo expresó su acompañamiento a la media sanción girada por Diputados, que reduce a dos años los contratos de alquiler, habilita su actualización a partir de los cuatro meses, a partir de un índice acordado por las partes.

El pliego de la discordia

En la sesión de hoy, el Frente de Todos comenzará con el tratamiento de un cúmulo de pliegos judiciales, entre los que se encuentra el de Figueroa, para prorrogarla en sus funciones cinco años más, luego de haber cumplido los 75 años.

El oficialismo insiste con el pliego de Figueroa.

"No está pedido el retiro de su pliego por parte del Poder Ejecutivo", fundamentó José Mayans, jefe de la bancada oficialista, días atrás, al fundamentar la decisión de insistir con el pliego de la magistrada pese a que los cuatro miembros de la Corte Suprema, de manera unánime, resolvieron, semanas atrás, dejarla sin funciones.

"La Dra. Figueroa ha perdido la investidura judicial el 9 de agosto pasado, día en que cumplió setenta y cinco (75) años de edad sin haber obtenido un nuevo nombramiento con el correspondiente acuerdo del Senado", sostuvieron los jueces del máximo tribunal en su resolución.

De acuerdo a la postura de Mayans, el pliego de Figueroa "tiene despacho y no tiene impugnación". Y aseguró que "la Corte no tiene nada que ver". "La Corte no puede opinar porque es parte de la Justicia", dijo el formoseño.

Ante este panorama, Juntos por el Cambio terminó de confirmar que no daría quórum al considerar que la sesión era "una trampa" en que tiene como único fin aprobar el dictamen de la magistrada que, entienden, fallará a favor de la Vicepresidenta en las causas que la involucran.