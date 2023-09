Juntos define si acompaña el 'Compre sin IVA': las dudas sobre el costo del proyecto

Con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo, este jueves Diputados inicia el tratamiento en comisión del proyecto de ley "Compra sin IVA" impulsado por el ministro de Economía Sergio Massa. Juntos por el Cambio, que la semana pasada se alineó para votar en contra de la suba del piso de Ganancias, también impulsada por el candidato a presidente, tiene sus reparos en torno a la medida, pero no terminó de fijar una postura. Los motivos

A partir de las 11, la comisión de Presupuesto y Hacienda pondrá en marcha el debate de la iniciativa que devuelve el 21% de los productos de la Canasta Básica Alimentaria, con la presencia del titular de la AFIP, Carlos Castagneto; la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini; y el director General de la Aduana, Guillermo Michel.

Juntos por el Cambio definió que esperará a escuchar la letra chica de la iniciativa para definir la postura a tomar pero, en off, ya le pusieron reparos a la política que algunos consideran, a contramano de la suba del piso de Ganancias, más progresiva.

"Es increíble que no tenga nada de financiamiento, y como en el Presupuesto del año que viene no está, vamos a esperar de la reunión, para ver de qué se trata", dijo el presidente de uno de los bloques que integra Juntos por el Cambio.

"Es algo progresivo si se hace bien, contrario a Ganancias que acentúa desigualdades en la distribución del ingreso", dijo uno de los referentes económicos de Juntos por el Cambio a este medio.

Aunque hizo la siguiente aclaración: "El costo fiscal es altísimo y no tiene respuesta de cómo se financia; sigue alimentando una hiperinflación que está claro no les importa porque la paga al próximo gobierno", dijo esa misma fuente. Es que, si se lee la letra chica del proyecto que ingresó en Diputados en las últimas horas, no se aclara cómo se compensa lo que deje de recaudar el Estado por un impuesto que, además, es coparticipable .

"Distributivamente tiene un impacto positivo" , coincidió otra de las espadas de Juntos por el Cambio y añadió que: "A diferencia de Ganancias, esto sí va sobre quienes menos tienen. Se amplía igualmente a un gran número de beneficiarios (22,5 millones)" y remató: "De nuevo, el tema es el costo fiscal no compensado".

Qué dice el proyecto Compra sin IVA

El Programa "Compra sin IVA" que devuelve hasta $ 18.000 por la compra de productos de la canasta básica alimentaria alcanza a aquellas personas que perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento y pensiones no contributivas, que no excedan los seis haberes mínimos; a quienes perciban asignaciones universales por hijo para protección social así como también a aquellas personas que perciban asignaciones por embarazo para protección social.

Además, el beneficio llega a los trabajadores que presten servicios remunerados en relación de dependencia, cuyo ingreso mensual no supere seis veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil, además de los trabajadores comprendidos dentro del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. Por último, alcanza a los pequeños contribuyentes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).

El reintegro solo se hará cuando el pago se haga a través de tarjetas de débito asociadas a cuentas vinculadas a tales personas, tarjetas de crédito o tarjetas que operen bajo la modalidad de Pago Electrónico Inmediato (PEI) o débito en cuenta a través de la utilización de códigos de respuesta rápida (QR).

También se incluyen las compras de bienes efectuadas en el marco de la "Tarjeta Alimentar" o de las tarjetas emitidas a beneficiarias y beneficiarios del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local - "Potenciar Trabajo".