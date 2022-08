Segmentación de tarifas: a un día de los aumentos, cómo se van a aplicar

A escasas horas de que deban entrar en vigencia los nuevos cuadros tarifarios para la energía eléctrica y el gas natural a nivel nacional, con una quita de subsidios por segmentación de ingresos y consumos, el Gobierno avanzó este martes en actualizar las tarifas e implementar correctamente los aumentos.

Las empresas se quejaban al cierre de esta edición de que no tenían en sus manos los padrones de los usuarios de nivel 1, 2 y 3 para aplicar la tarifa social y la reducción de los subsidios , pese a que en los despachos oficinales señalaban que ya se los habían enviado el fin de semana.

Otro inconveniente que tiene el proceso era la firma de los cuadros tarifarios. Ni el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para Edenor y Edesur -solamente en la Ciudad y el Gran Buenos Aires- ni el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) para las 9 distribuidoras de todo el país tienen oficializados a un interventor y, por lo tanto, están sin firma .

El ENRE quedará a cargo del ex "lilito" Walter Martello, designado por Sergio Massa este fin de semana en reemplazo de la camporista María Soledad Manín; mientras que el Enargas está al mando de Osvaldo Pitrau tras la salida de Federico Bernal para asumir en la Subsecretaría de Hidrocarburos. Sus nombramientos aún no fueron publicados en el Boletín Oficial.

Según ex funcionarios especialistas en regulación consultados por El Cronista, por el lado de la luz no hay mayores problemas, ya que se puede aplicar retroactivamente un aumento . No así sucede con el gas, en donde el marco regulatorio señala que los usuarios deben saber cuánto cuesta lo que consumen. Es decir, el incremento del precio mayorista del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que empezaba a regir desde hoy, debería ser postergado por unos días, en pos de cerrar caminos a una posible judicialización .

Con todo, ayer se publicaron en el Boletín Oficial las resoluciones que anticipó este medio en exclusiva la semana pasada, con los nuevos precios estacionales de la energía eléctrica (PEE) que luego son trasladados a las tarifas.

Las resoluciones 627 y 629 de la Secretaría de Energía establecen para el "Nivel 1" (usuarios residenciales de ingresos y/o patrimonios altos o que no se anotaron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía -RASE-) que los PEE se encuentren entre 66% y 75% por encima de los precios anteriores, lo que en sus boletas finales se reflejará en un alza en torno al 45% en el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , cifra bastante menor en el Interior.

Además, este miércoles se publicaría otra resolución aparte con los topes para el consumo de 400 kilovatios-hora (kWh) mensuales subsidiados para los hogares de "Nivel 3" (ingresos medios) de todo el país menos en el Norte, en donde el subsidio alcanzará hasta los 550 kWh por mes.

La ayuda estatal se irá retirando progresivamente por el excedente, en un 20% en septiembre; 40% en noviembre; y el 40% restante en enero de 2023.

En declaraciones a FM Urbana Play, Martello reconoció que el porcentaje de no inscriptos en el RASE es "alto", e indicó que el organismo pretende encontrar dentro de los 4,5 millones de hogares a los usuarios que sí necesiten los subsidios.