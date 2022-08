Segmentación de subsidios: las tarifas de luz suben 45%, pero las empresas no tienen los datos de los usuarios

El aumento de las tarifas eléctricas será de aproximadamente el 45% en la Ciudad y el Gran Buenos Aires para los usuarios de altos ingresos y los de ingresos medios que se excedan del tope de 400 kilovatios-hora (kWh) mensuales de consumo.

La secretaria de Energía, Flavia Royón, firmó este jueves una resolución que es el primer paso formal del proceso de la segmentación de los subsidios.

La segmentación no alcanza para el FMI

Aysa aumenta las tarifas desde noviembre

Con esa medida, el Gobierno instrumenta la división de las tarifas entre los tres grupos de usuarios (ingresos bajos, medios y altos), pese a que según las empresas distribuidoras todavía no están disponibles las bases de datos para aplicar la suba desde el 1 de septiembre y hasta el 31 de octubre .

Los nuevos precios estacionales de la energía eléctrica (PEE) no tendrán efecto hasta que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) confeccione los nuevos cuadros tarifarios para Edenor y Edesur.

Santiago Yanotti y Flavia Royón, a cargo del anuncio de la segmentación de tarifas

De todas formas, previamente el Gobierno tendrá que enviar a todas las distribuidoras y cooperativas eléctricas del país las bases de datos para instrumentar correctamente la segmentación

Con el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), unos 9 millones de hogares se inscribieron para mantener la ayuda del Estado nacional sobre las boletas de energía eléctrica y gas natural por redes.

Para el resto de los 4 millones y medio de usuarios residenciales que no se anotaron (ya sea por sus altos ingresos, patrimonios, porque no sabían o no pudieron o porque no quisieron compartir sus datos con el Estado), la quita de los subsidios será progresiva, en 3 etapas: un 20% en septiembre, un 40% más en noviembre y el resto desde el 1 de enero de 2023.

El Gobierno quiere un ahorro fiscal de $ 50.000 millones para este año

El mismo esquema tendrán los usuarios no residenciales como los comercios, bancos, shoppings y los espacios comunes de los edificios, una medida que podría tener impacto sobre los precios de los productos y las expensas . Solo quedarían exceptuados los colegios, hospitales y clubes de barrio.

"Atendiendo a la escasez de recursos y a la escalada sostenida de los precios internacionales de la energía, no es equitativo que se sostenga una política de subsidio universal por parte del Estado que otorgue beneficios a los sectores de mayores ingresos , por lo que se torna necesario avanzar en una política orientada a segmentar por capacidad de pago, permitiendo una mejor aplicación de los recursos estatales", justificó el Gobierno.



Por otro lado, fuentes del equipo económico confirmaron este jueves que prohibirán la compra de dólar oficial a aquellos ciudadanos que se anotaron para mantener los subsidios a la energía.

Hasta el momento, solamente unas 700,000 personas (mayoritariamente empleados públicos que no percibieron ayudas sociales ni cobraron su sueldo mediante la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción -ATP-) estaban habilitadas para comprar dólares a tipo de cambio oficial más impuestos (30% de PAIS y el 35% de anticipo de Ganancias).

Noticia en desarrollo