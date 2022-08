Tarifas y subsidios: el Gobierno espera datos de las provincias para aplicar los aumentos

El Gobierno trabajó en las últimas horas con los gobernadores de las provincias y sus equipos técnicos para apurar el envío de los datos de los usuarios que tienen tarifa social y poder aplicar correctamente y a tiempo la segmentación de los subsidios a la energía eléctrica, a partir de este jueves 1 de septiembre (en el caso del gas será desde el miércoles 31 de agosto).

Al cierre de esta edición, al menos tres provincias no habían entregado sus bases a la Secretaría de Energía para dejar afuera a usuarios eléctricos de la política de quita progresiva de los subsidios.

Las tarifas de luz con segmentación suben 45%

Más cepo: quienes tengan los subsidios no podrán comprar dólar oficial

No obstante, las fuentes oficiales consultadas se expresaron muy confiadas en aplicar sin ningún problema un aumento de las tarifas esta semana.

Por su lado, como contó este medio, las empresas señalan que no recibieron ninguna indicación y que sin contar a tiempo con los datos no podrán aplicar la segmentación . "¿Si es 15 días más tarde, qué problema hay? Está planteado como si se acabara el mundo. Mejor tomarse el tiempo necesario y no equivocarse", desdramatizó un técnico del sector distribuidor.

Tal cual anticipó El Cronista, la secretaria de Energía, Flavia Royón, firmó el jueves pasado a la mañana la Resolución 627/2022, que es el primer paso de la segmentación de tarifas, previo a que los entes reguladores como el ENRE (en el AMBA) y otros provinciales como el Oceba (del interior de Buenos Aires) confeccionen los cuadros tarifarios con vigencia en los próximos días.

Las tarifas de la luz subirán un 45% en el AMBA para quienes pierdan los subsidios o se pasen del límite del consumo de 400 kilovatios-hora por mes



En el caso de Edenor y Edesur, el incremento rondaría el 45%; en el resto del país, en cambio, la suba será mucho menor, dado que el componente de la distribución pesa más que el precio de la generación eléctrica -donde realmente van los subsidios-.

Horas antes de esa decisión, la salteña Royón había viajado al norte y recibió a los gobernadores de la zona, que le pidieron elevar el tope de consumo subsidiado hasta entre 650 y 750 kilovatios-hora (kWh) mensuales, desde los 550 kWh que anunció el Gobierno y frente a los 400 kWh que tendrá el resto del país. Además, los mandatarios del Norte Grande insistieron con impulsar en el Congreso una ley de "zona cálida" o "subsidio al aire acondicionado", en espejo de la "zona fría" ampliada en 2021.

En los despachos oficiales repiten que los usuarios "generales" o no residenciales (todos los que no sean hogares) como comercios, shoppings, bancos y los espacios comunes de los edificios tendrán la misma reducción de los subsidios energéticos, en tres cuotas; la fórmula es 20-40-40 en septiembre, noviembre y enero.

Los hospitales públicos, escuelas y clubes de barrio que cuentan con tarifa social van a mantener la ayuda estatal y las entidades de bien público seguirán con los precios de la energía eléctrica diferenciados del resto, más baratos.

En el gas, el incremento de las boletas será del 20% a partir de los consumos de este miércoles 31 de agosto a las 0 horas; el siguiente, el 31 de octubre



En las inmediaciones de la Plaza de Mayo no despejan, en cambio, dudas sobre -por ejemplo- lo que pasará con las clínicas privadas y si una pérdida de los subsidios tendrá un efecto sobre las cuotas de las prepagas. Más claro tienen, por caso, que las expensas pueden aumentar cerca de un 15% en los próximos meses , por el impacto de la electricidad en los gastos de los consorcios.

Uno de los problemas que tiene el sector eléctrico, que se hizo una bola de nieve desde 2018 y se espiralizó tras la pandemia es las deudas de las distribuidoras con Cammesa , que llega a los $ 400.000 millones. Se espera que en las próximas semanas se pueda empezar a resolver.

Los consorcios perderán los subsidios; no está claro aún en los despachos oficiales lo que va a pasar con las clínicas privadas y su impacto en las cuotas de prepagas



Hacia delante, el Gobierno planea trabajar en campañas masivas de información y concientización sobre la eficiencia energética en el consumo y a la hora de seleccionar electrodomésticos. "La mejor forma de ahorro es disminuir el consumo" es la idea central de las autoridades económicas.

En gas, la política de segmentación cuenta con mayores datos centralizados provistos desde el propio Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), que opera a nivel federal con todas las distribuidoras y transportistas del país. El aumento será de aproximadamente el 20%, aunque las empresas también indicaban que no recibieron instrucciones precisas.