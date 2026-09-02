La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP-Metropolitanos) se declaró este miércoles en estado de alerta y advirtió que podría tomar medidas de fuerza si la empresa Emova no resuelve una serie de irregularidades denunciadas en la liquidación de haberes de trabajadores de la línea A.

A través de un comunicado, el gremio señaló que existen “malas liquidaciones de haberes y descuentos indebidos” que afectan a trabajadores y trabajadoras de esa línea.

La organización sindical sostuvo que la situación generada por la empresa “rompe la paz social” y anticipó que no descarta adoptar “medidas de autodefensa” si el problema no se soluciona.

La respuesta de Emova

Emova rechazó el planteo del gremio. Fuentes de la empresa consultadas por El Cronista señalaron que la denuncia “carece de fundamento” y explicaron que los haberes fueron liquidados de acuerdo con los registros de asistencia del personal.

Según indicaron las mismas fuentes, ante la existencia de algún reclamo puntual, la compañía verificará su procedencia. “Solamente se realizan descuentos a aquellos empleados que no cumplen con su horario de trabajo establecido”, señalaron.

Desde Emova sostuvieron además que la empresa abonó los días trabajados y que los descuentos corresponden únicamente a jornadas en las que las personas no prestaron los servicios establecidos.

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El punto clave de la advertencia está puesto en el próximo viernes. Según el comunicado, Emova deberá realizar los ajustes correspondientes en las liquidaciones de haberes para evitar que el conflicto escale.

“Esta actitud de Emova rompe la paz social y no descartamos medidas de autodefensa de no resolverse esta arbitrariedad con los ajustes de liquidación del día viernes próximo”, señaló la AGTSyP.

La comunicación lleva las firmas de Néstor Segovia, secretario general de la AGTSyP, y Virginia Bouvet, secretaria de Organización.

Subte Buenos Aires Emova

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De esta manera, el conflicto quedó abierto y con una fecha de definición: si las liquidaciones no son corregidas el viernes, los Metrodelegados advirtieron que podrían avanzar con medidas de autodefensa.