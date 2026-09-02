La tensión entre el Gobierno y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) por el paro convocado para este jueves 3 y viernes 4 de septiembre sumó este miércoles un nuevo capítulo. La Nación intimó al gremio a garantizar los servicios mínimos durante la medida de fuerza y ATE respondió con un rechazo formal, cuestionó la decisión administrativa y pidió una audiencia urgente para acordar cómo se instrumentará la prestación.

La disputa quedó así abierta a pocas horas del comienzo del paro que afectará a trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y que podría generar demoras, reprogramaciones y cancelaciones en distintos aeropuertos del país.

Paro de ATE: qué le pidió el Gobierno al gremio

La intimación fue emitida este miércoles por la Dirección de Análisis de las Relaciones Laborales del Sector Público, dependiente del Ministerio de Capital Humano.

El Gobierno fundamentó su decisión en el carácter de servicio público esencial de los servicios de navegación aérea y sostuvo que corresponde aplicar el régimen de servicios mínimos previsto por la legislación laboral vigente.

En la notificación, la autoridad laboral intimó a ATE a cumplir con las obligaciones establecidas para estos casos y advirtió que, tratándose de un servicio esencial, la cobertura no podrá ser inferior al 75% de la prestación normal del servicio.

La exigencia se produjo después de que ANAC planteara ante la autoridad laboral que la medida de fuerza convocada por ATE no garantizaría los servicios mínimos correspondientes.

ATE

La respuesta de ATE: rechazó la intimación y pidió una audiencia

ATE contestó el traslado este miércoles y rechazó formalmente la intimación. El gremio sostuvo que la decisión se tomó antes de que tuviera una oportunidad efectiva de responder al planteo presentado por ANAC.

Según la presentación sindical, la autoridad administrativa le corrió traslado de la presentación de ANAC alrededor de las 11 y notificó la intimación pocas horas después, a las 16:07.

Para ATE, esa secuencia vulneró su derecho de defensa porque la intimación se produjo antes de que pudiera contestar el traslado y presentar el esquema de servicios mínimos que considera correspondiente.

El gremio también cuestionó que se le exigiera garantizar un porcentaje determinado de prestación sin que previamente se hubiera sustanciado el planteo de ANAC.

ATE pidió por eso que la intimación sea declarada nula o, subsidiariamente, que quede sin efecto, y reclamó que se convoque “con carácter urgente” a una audiencia para acordar los servicios mínimos.

Qué dice ATE sobre el paro y los servicios esenciales

Pese al rechazo de la intimación, el gremio sostuvo que mantendrá su compromiso de garantizar los servicios mínimos necesarios para resguardar “la vida, la salud y la seguridad de la población”.

La organización sindical afirmó además que esa garantía forma parte de su conducta habitual frente a las medidas de fuerza y cuestionó que ANAC haya planteado que el paro no garantizaría los servicios mínimos.

Para ATE, el conflicto tiene como causa el “incumplimiento salarial” que, según denunció el gremio, mantiene ANAC con sus trabajadores.

La entidad también sostuvo que el planteo del organismo aeronáutico busca “obstaculizar el legítimo ejercicio del derecho de huelga” y anunció que se reserva la posibilidad de impugnar administrativa y judicialmente cualquier decisión que, a su criterio, restrinja ese derecho.

La nueva ley laboral y el conflicto por las guardias mínimas

La disputa por los servicios mínimos se produce además después de que el Gobierno comenzara a recurrir a las nuevas disposiciones de la legislación laboral para aplicar el esquema de esencialidad y garantizar una prestación mínima durante determinadas medidas de fuerza.

La Ley 27.802 incorporó nuevas previsiones sobre servicios mínimos y fue invocada por el Gobierno en el conflicto con los trabajadores de la educación. En ese caso, la Nación pretendió aplicar el esquema del 75% de prestación habitual a la actividad educativa durante una medida de fuerza.

Sin embargo, el conflicto universitario mostró que la aplicación de esas disposiciones no quedó despejada. CTERA obtuvo una medida cautelar de la Justicia laboral que suspendió la aplicación de los artículos vinculados con la declaración de esencialidad educativa, según sostuvo la propia organización sindical.

Ahora, el Gobierno vuelve a invocar esa legislación, esta vez frente al paro de los trabajadores de ANAC, en una actividad que la normativa considera un servicio público esencial.

Paro en aeropuertos: qué puede pasar con los vuelos

El paro de ATE está previsto para este jueves 3 y viernes 4 de septiembre, con impacto sobre trabajadores vinculados con ANAC.

La medida contempla interrupciones de tareas en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 18 a 21. Según lo informado previamente, el conflicto podría afectar la operación de más de 27 aeropuertos y provocar demoras, reprogramaciones y eventuales cancelaciones.