El truco casero para tener el pasto más verde del barrio.

Tener un césped verde, tupido y saludable es uno de los objetivos de quienes disfrutan de un jardín cuidado. Para conseguirlo, además del riego y el corte adecuado, existen alternativas caseras que pueden aportar nutrientes al suelo y favorecer el crecimiento del pasto.

Entre ellas aparecen las sales de Epsom, un producto conocido principalmente por su uso en baños relajantes, pero que también puede utilizarse en jardinería. Su composición aporta magnesio y azufre, dos elementos que pueden resultar beneficiosos para las plantas cuando el suelo presenta una deficiencia de estos nutrientes.

Por qué las sales de Epsom pueden beneficiar al césped

Utilizadas de manera adecuada, las sales de Epsom pueden complementar el cuidado habitual del jardín y contribuir al desarrollo de un césped más resistente.

Entre sus principales beneficios se destacan:

Favorecen el desarrollo de las raíces.

Pueden mejorar la disponibilidad de determinados nutrientes para las plantas.

Ayudan a mantener una coloración verde cuando existe falta de magnesio.

Contribuyen al buen desarrollo del césped durante su etapa de crecimiento.

Pueden ayudar a preparar el terreno para la recuperación y crecimiento de la vegetación.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que las sales de Epsom no reemplazan a un fertilizante completo y su utilidad depende de las características del suelo. Utilizarlas cuando no existe una deficiencia de magnesio o azufre no necesariamente generará mejores resultados.

El truco casero para tener el pasto más verde del barrio. Imagen ilustrativa Gemini IA.

Cómo preparar el fertilizante casero para el pasto

La preparación de esta alternativa es simple y requiere únicamente sales de Epsom y agua.

Para realizarla, hay que:

Disolver una cucharada de sales de Epsom en aproximadamente 4 litros de agua. Mezclar hasta que las sales queden completamente integradas. Distribuir la preparación de manera uniforme sobre el césped.

La aplicación debe realizarse con moderación para evitar un exceso de sales en el suelo. Antes de utilizar este método, también es recomendable conocer las condiciones del terreno y las necesidades específicas del tipo de pasto.

Cuándo aplicar las sales de Epsom al césped

El momento adecuado para utilizar sales de Epsom en el césped depende de la variedad de pasto, el clima de cada región y las condiciones del suelo. En Argentina, abril marca el comienzo del otoño, pero no todos los tipos de césped tienen el mismo ritmo de crecimiento durante esta época.

Antes de aplicarlas, es recomendable comprobar si el suelo presenta una deficiencia de magnesio, ya que el sulfato de magnesio se utiliza principalmente para aportar este nutriente. Un exceso puede alterar el equilibrio del suelo.