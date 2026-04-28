“Toda la fuerza está puesta para crecer en el interior del país”, aseguró -confiadamente- a El Cronista Diego García, director ejecutivo de CVC Corp Argentina (el grupo que incluye Almundo). Con una red de 188 oficinas a lo largo de todo el país, la agencia de viajes y turismo avanza en su plan de expansión con un claro objetivo: llegar a las 210 franquicias en 2026 y sostener un crecimiento del 27% en su facturación. Su estrategia se apoya en un modelo 100% franquiciado, que hoy explica el 80% de la facturación de la marca. Casi el 60% de las sucursales activas del Almundo se concentra en el AMBA, mientras que el 40% en el interior, una distribución que ahora busca equilibrar. “No queremos canibalizar el negocio en Buenos Aires. Hoy hay barrios con muchas oficinas. El desafío, entonces, es ganar presencia donde todavía hay espacio para crecer. Y vemos que el interior del país comienza a conectarse más con el exterior”, explica García. El plan reposa, además, sobre un escenario favorable para el turismo. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la actividad muestra una recuperación sostenida en 2026: solo en la última temporada de verano (enero-febrero) viajaron 30,7 millones de turistas por el país, un 9,5% más que el año anterior. Detrás de esta expansión está el Grupo CVC Corp, que en la Argentina opera con marcas como Almundo, Biblos y Ola. La filial local -parte del gigante brasileño- factura cerca de u$s 672 millones anuales, mientras que a nivel global el grupo ronda los u$s 3000 millones. En ese esquema, el mercado argentino ya explica el 25% del negocio total y se consolida como uno de los principales motores de crecimiento en la región. La lupa está puesta sobre las provincias con mayor conectividad aérea. Córdoba aparece como uno de los principales polos, no solo por su volumen de viajeros sino por su red de rutas: conecta con 14 destinos domésticos y también con mercados internacionales como Estados Unidos, Brasil y el Caribe. Mendoza, por su parte, combina salidas vía Buenos Aires y Chile hacia el exterior, mientras que Neuquén y Río Negro ganan protagonismo al calor del desarrollo de Vaca Muerta. El norte argentino también toma relevancia: provincias como Tucumán y La Rioja muestran potencial de crecimiento impulsado por la actividad minera, mientras que el sur -con presencia ya consolidada en ciudades como Ushuaia, Río Grande y Comodoro Rivadavia- aún ofrece margen para ampliar la red. “Argentina va a cambiar su mapa económico en los próximos diez años y queremos estar posicionados donde ese crecimiento ocurra”, resume el ejecutivo. Con un abanico de nuevos productos propios, la compañía proyecta un crecimiento del 27% en su facturación. Para lograrlo, destaca la venta de paquetes para eventos deportivos -como el Mundial 2026, para el que ya comercializó más de 600 lugares-, el desarrollo de vuelos chárter desde el interior hacia Brasil y la incorporación de soluciones para autos, actividades y cruceros.